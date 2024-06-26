【校果】《放逐与追逐》实体公演 看文学走进剧场学生泪洒现场

4月17日至20日，逾1600名中学和初级学院的学生到新加坡华族文化中心，观赏由韩雪卿执导的音乐舞台剧《放逐与追逐》。此剧改编自本地作家谢裕民的同名长篇小说，小说于2019年纳入中学华文文学课程指定阅读文本。

公演是自2021年线上首映式之后第一次实体举办线下公演。舞台剧于2020年初准备就绪，但疫情打乱了计划，只能在2021年在线上与学生见面。

对小说有更深的体悟

今年，学生来到剧场，现场体验华文舞台剧的魅力，观赏各角色从小说走上舞台，声情并茂地演绎各自的人生，身临其境地感受新加坡从20世纪70年代到21世纪初的发展历程。

诺雅初级学院高二生阮修泽曾在线上观看《放逐与追逐》，得知今年举办实体演出后，积极前往支持。他说：“看了线上演出，没看线下的，总觉得不完整。”他4月20日观赏舞台剧，很喜欢几位主角的落卖力演出。这次的演出也让他温故知新，不仅重温了中四的文学课文，也让他对小说的内容有更深一层的体悟。

舞台的设计独出心裁，不仅将情节、舞蹈、歌曲融为一体，还打破了时空限制，主角随着灯光的转换进入不同时空，讲述自己和不同人的故事。舞台剧使用了倒叙的手法，一开场就以前后呼应的方式展现了小说结尾的内容，随着演员戛然而止的对话，时光倒流，让男主角福良穿越时光回到那个青涩又懵懂的少年时代，开启他的成长之路。

整场舞台剧跌宕起伏，不时能听到学生此起彼伏的尖叫与掌声，台上台下配合度满满。在舞台剧正式结束、演员上台谢幕时，现场有不少学生已经泪流满面。来自德明政府中学的周馨逸是泪洒现场的其中一员，她说：“虽然我还是初中生，但是这部舞台剧让我看到了成长中的坎坷与无奈，结尾更是让我们感受到了热烈的青春。”

学生与主创团队深度对话

主办方这次特意邀请了主创团队在演员谢幕后与大家进行近距离地交流，让意犹未尽的学生有机会发表自己的观后感。学生围绕着舞台剧的情节踊跃发问，主创团队针对问题一一回答，让学生对这部舞台剧的台前幕后、创作历程更加了解。

4月18日，华侨中学中学部华文科主任杨振光担任演后交流会的主持人，让主演游惟杰（左二）、导演韩雪卿（右二）以及编舞吴守益（右一）和学生深度交流。（推广华文学习委员提供）

当被问及对于学生观看戏剧时的表现满意与否时，导演韩雪卿说：“其实这出舞台剧很长，看到大家能够完全投入，让我很惊讶，也很感动。”在采访的最后，韩雪卿鼓励学生秉持着对文学的热爱，继续在文学的世界探索。她说：“希望大家能够通过这次的戏剧观赏，发现文学并不是很复杂的东西，而是十分平易近人的。”

舞台剧《放逐与追逐》不仅让学生近距离体验到文学之美，更点燃了他们对华文文学的热忱。推广华文学习委员会委托《放逐与追逐》的主创团队为学生呈献了精彩的表演，让书本中的文字以鲜活的方式走到大家面前，走进每一个人的心里。