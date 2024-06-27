舞吧舞吧　本地街舞舞者舞动梦想飞扬

本地街舞的学员，最小的只有五六岁，更年长的50岁以上。他们学跳舞的原因，无论是耍酷，还是减压，或者为了多运动，都可从舞蹈找到属于自己的舞步。曾经被人们带上有色眼镜加以审视的街舞，如今不但走入本地中小学，学生舞者还参加国际街舞比赛与区域舞者争夺舞王荣耀。

说到街舞，你的第一联想是充满活力的音乐和节奏，舞者们用身体语言展示出的创造力和激情，又或是带有一些暴力、粗话或是性暗示的另类表达？

无论如何，街舞已是当今流行文化中不可忽视的存在。8月即将在新加坡室内体育馆举行的Super24国际街舞比赛中，将有74支由24人组成的团队参赛，其中包括来自马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、泰国和澳大利亚的10支国际团队，另外还有超过30所本地中学团队。

“据我了解，街舞诞生于美国黑人的嘻哈文化。从前，美国的一些俱乐部只允许白人入场，于是黑人就有了自己的酒吧和音乐，其内容也多为城市生活中的挑战和对社会不公的抗争。街舞的起源深植于这些音乐。”Super24比赛创办人刘庆权说：“但是在新加坡，我们没有这样的文化背景。街舞的吸引力更多在于舞蹈技巧、音乐节奏，以及表达的个性与自由。”

在舞蹈中重拾自信

刘庆权说自己从中学时代开始听麦克杰逊（Michael Jackson）的歌曲，读初级学院的时候开始学习跳舞。“我曾经是个缺乏自信的男生，我在洗手间甚至会逃避镜子中的自己。是跳舞让我开始在同伴之间，在观众面前敢于表达自己。”

大学毕业后，刘庆权先在慈善机构从事教育辅导工作，帮助中学辍学学生重考O水准。2006年，他创办O School舞蹈学校。Super24比赛发起于2012年，除疫情期间外，每年都会举行。“2011年O School的一个团队‘Joyce and the Boys’去日本参加比赛‘Japan Dance Delight’，虽然我们跳的都是街舞，但我们却被分到同步舞（synchronized dance）组。”谈及创办比赛的灵感时，他说：“我意识到或许这就是别人眼中的新加坡街舞，整齐是新加坡的文化，而这也代表着团队精神。我因此看到契机，以街舞比赛的方式，让舞蹈在青年人的成长中发挥积极意义。”

刘庆权认为，街舞起先不被主流接受，如今已是本地许多中小学的社团活动，并有了新的文化内涵。（吴先邦摄）

街舞走进中小学

刘庆权说，在2000年代，街舞在本地的接受度不高，人们普遍带着有色眼镜看待街舞。不过随着时代发展，现在街舞已经超越社会抗争的文化框架，比如成为韩国流行音乐的重要部分；Super24比赛去年的获奖团队的编舞中，也融入了马来舞、现代舞等元素。

刘庆权说：“如今Tik Tok等网络媒体传播迅猛，文化海啸袭来，堵不如疏。与其放任年轻人自己探索，不如给予正确指引。”因此本地中小学也纷纷开办街舞社团，每两年举办一次的新加坡青年节艺术展汇演也设有街舞项目。

第三次参加Super24比赛的庄𣲗铭是街舞学校Noooice! Academy的联合创办人，也是多所中小学的街舞社团老师。“不过学校社团大多都叫国际舞（international dance）或者现代舞（modern dance），可能街舞的名称还是会让一些家长感到不安，但同学们都知道自己跳的是嘻哈风格的音乐。”

庄𣲗铭说，小学课程主要是教一些基本动作，强调团队协作精神；中学生会接触深一些，但选择的音乐也是比较温和的歌曲，会过滤掉不良内容。刚刚开始接触一些比较感官、性感的舞姿时，学生可能会哄笑或感到尴尬，但慢慢就会习惯并掌握分寸感。作为老师，他更希望学生主动提问，这样他才更有机会给予合适的引导。

庄𣲗铭（左）第三次参加Super24比赛，希望和朋友们多创造些美好的青春回忆。（龙国雄摄）

排遣负面情绪

“就像玩电动游戏会有激烈的枪战，但这不代表你在现实生活中要成为这样的人。”刘庆权说：“对于青少年来说，街舞不仅是一种表达个性的方式，也可以是排遣负面情绪、探索感官世界较为健康的方式。”

在从事辅导辍学学生的工作时，有政府机构的人找到刘庆权，问他是否可以通过街舞帮助学生重回正轨？刘庆权说：“我告诉他们，街舞不是灵丹妙药，梦想才是。一个人要相信自己，才有机会赢得未来。做任何一件事都需要坚持、努力和汗水。如果街舞正是你的兴趣所在，那么它就可以是你找到自己的途径。”

刘庆权说，O School现在每周有超过千人来学舞、跳舞，最小的只有五六岁，50岁以上的也有。“每个人来学跳舞都有不同的原因，有人是想要耍酷，有人是想来运动，有人是来交朋友，也有人是下班后的放松，在自己的时间里自主选择一种人生。”

“不需要教一个两三岁的小孩跳舞，每个人都是天生的舞者，只是后来的教育教我们不可以这样，不可以那样。一旦你释放了内在的自我，无论发生什么，都没有人能够拿走属于你自己的舞蹈。”