此时戈壁扬起了风，荒凉和自由吹进了大漠。我的衣衫猎猎作响，在风尘和连绵起伏的丘峦上，我抓住了自己的脉搏。

人迹罕至的地方始终吸引着我。沙漠、戈壁、草原，在自己的时区里，自然仿佛也属于自己。一天内订好机票、报团；我往行李箱里塞一堆衣服、带上鞋套防晒霜户外帽，几天后便启程了。

凌晨四点是个柔和的时间。天空从深蓝中苏醒，我被月光包裹其中。走下楼，四周一片寂静，只有行李轮子滚动在地面的声音。我的脚步很轻，树叶静止，此刻我感觉自己像是世界上的一个独行者，路灯在我的脚下，所有事情都变得无关紧要。

我习惯在车上望着窗外发呆，我也从不掩饰这个有些奇怪的习惯。每次走神时，身边的朋友都会马上发现，并问我在想什么，而我每次也只会说 “没什么”。有次我仔细思考了这个问题，下次如果有人再问起，我会说我在拍一场永不终止的电影。

从车窗眺望黎明，再从舷窗俯视云朵，我到了银川。包团对作为一个不太喜欢安排行程，但又希望行程井井有条的人来说，是个正确的选择。酒店的房间十分宽敞，我拉开窗帘，站在20多层的落地窗前，俯瞰着外面高低不一的楼房和来往的车辆。时间从我的身上流过，也流过银川的每一个角落。

这次本打算去新疆，可惜时间不够充裕，所以选择了相对较近的沙漠——腾格里沙漠。腾格里沙漠的面积达4.3万平方公里，被中国国家地理评为中国最美丽的沙漠。沙漠的大部分位于内蒙古的阿拉善盟阿拉善左旗。

在小巴车上，领队兼司机告诉我们，腾格里在蒙古语中的意思是“天”，形容这片沙漠如同天空般辽阔。我查阅后发现，在蒙古人的信仰体系中，人的存在由“长生天”腾格里和大地母亲乌麦共同维持，因此腾格里是他们的最高神。腾格里大漠内部地形复杂，沙丘、湖盆、草滩、山地、残丘及平原等交错分布，百分之八十又是流动沙丘，今天跟明天看到的景色可能完全不同。领队的这番话逐渐揭开大漠的神秘面纱，以及我对大漠的遐想。

进腾格里大漠的公路相对平坦，小巴车顺着公路开了四五个小时。在看到标着蒙古语的路牌后，我感到难以平静。沙漠里看不到生命，只有宽广无际的沙地和无尽的旷野。但随着车程的推进，窗外有时会冒出成堆的山羊，或零散的骆驼在沙地里游荡。慢慢地，我发现遥远的沙丘上也生长了一些树苗。这些从未见过的景象让我为之惊叹。

那晚的住宿是在沙丘顶端的一间玻璃小屋。到达营地后，领队帮我将行李搬到了沙丘上。为了方便攀爬，沙丘上设有一条固定的木梯。我站在沙丘脚下，注视着通向顶端的路径，脚踏黄土，眼望木梯。第一步上去，脚瞬间陷入沙粒中，仿佛被大地轻轻吞噬。平日坚实的地面变得柔软，每步都需耗费更多的力气。木梯虽固定在沙丘上，但依旧随着我的步伐，微微摇晃。此时戈壁扬起了风，荒凉和自由吹进了大漠。我的衣衫猎猎作响，在风尘和连绵起伏的丘峦上，我抓住了自己的脉搏。