【取火】刘伊晨：善意的谎言

奶奶离开了我们，走时脸带笑意。看着她慈祥的面容，我们并不后悔对她说过的那些谎言。

“建国什么时候回来？再不回来，就冷了，就不好吃了。”奶奶在窗前颤颤巍巍地踱步，嘴上念念叨叨。

弟弟一时间没反应过来，冲口而出：“你在说什么，爷爷不是已经……”

我急忙捂住他的嘴，纠正道：“爷爷加班呢，不回来吃饭，你别等了，快点来吃吧！”

“哎呀，怎么又加班，你们给他留点，多留点。”奶奶皱着眉，心疼地说道。

“嗯，知道了！”我努力把眼泪憋回去，点了点头。

爸爸的眼睛一下就红了，妈妈的脸上则挂着比哭还难看的笑。前一天晚上，我们刚从爷爷的葬礼回来，就被爸爸叫去房间。

“我和你妈商量了，不要提爷爷去世的事，这样奶奶至少能快乐地度过最后的时光。”

“嗯，所以需要你们一起来圆谎，可以做到吗？”妈妈认真地看着我，脸上还留着泪痕。我和弟弟都坚定地点了点头，答应了。

奶奶自从得了失智症后，认知能力下降了，甚至记不起身边的人是谁。在全家的悉心照顾和陪伴下，她的身体还算硬朗，只是万万没想到先离开的竟然是爷爷。

这半个世纪以来，两老一直都很恩爱，他们之间的感情无需言语来表达，从眼睛里就可以看得出。奶奶生病后忘记了所有的人，只有爷爷被牢牢地刻在了她的心上。

“你是谁？告诉我，建国去哪里啦？”奶奶像往常一样坐在摇椅上，晃啊晃，盯着我看了快一分钟，才迟钝地问道。

“我是晨晨呀！奶奶，你看，这是谁？”我掏出手机，找出爷爷的照片。

“是建国呀！”她的眼睛一下子亮了起来，轻轻地用手指一遍遍地描绘着爷爷的五官。我跟着她一起笑，只是笑着笑着，就哭了。

奶奶经常坐在窗前，目光呆滞地望着窗外。我把爷爷生前的照片都打印出来，贴在家中各个角落。兴致高的时候，奶奶就会拉着我，指着一张张照片，重复她和爷爷的故事。只有此刻，她的脸上才会洋溢着笑容。

“建国怎么还不回来？我要去找他。”奶奶边说边控制着轮椅朝门口走去。最近几个月，她的身体状况越来越差，只能靠轮椅来代步了。

“妈，你别乱跑，快点回来。”爸爸连忙冲上去制止。

“不，不，我一定要去找他。”奶奶固执地推开爸爸的手。

爷爷忌日那天，奶奶离开了我们，走时脸带笑意。看着她安祥的面容，我们并不后悔对她说过的那些谎言。

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