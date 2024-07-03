“新空下”半决赛：多样化曲风惊喜连连 参赛者用创作表达自己

“新空下”新谣歌唱及创作比赛半决赛于6月29日在新加坡理工学院会议中心举行。参赛组别为独唱、合唱、创作（创意）以及创作（公开）组。半决赛邀请了三名资深本地音乐人黎沸挥、潘盈和刘晋旭担任评审。

三名资深本地音乐人黎沸挥（左）、潘盈（中）和刘晋旭（右）担任评审，点评参赛者的作品。（龙国雄摄）

今年创作组（创意）以及创作组（公开）的作品十分出色。创作组（创意）须根据现行中学华文课文来创作歌曲，创作组（公开）则可以自由发挥。多数参赛作品为抒情歌，也有较为独特的快歌，有选手尝试在歌曲中加入饶舌部分，多样化的曲风让评审惊喜连连。黎沸挥点评时说，比起往年，今年的创作无论是在作曲还是作词，都让他感到意外与惊喜，曲风也比较多样化。

初次参赛作词作曲并演唱

在创作组（创意）中，第一次参加“新空下”的中三学生陈宣廷（圣尼各拉女校，15岁）亲自作曲作词，上台演唱自己的作品《沉默的少年》。陈宣廷说，歌曲灵感来自中三课文《谢谢你的沉默》。课文是关于一个罹患癌症的女孩，悲伤内容触动到她，所以写出了这首歌。她想通过作品传递：“我们不知道身边的朋友与同学何时会离开我们，因此我们应该珍惜他们。”

裕廊先驱初级学院高一学生陈琨杰（17岁）一手包办了参赛作品《这一路走来》的词曲。不同的是，他请了新加坡理工学院学生黄盅艺（17岁）帮忙演唱。陈琨杰想通过作品，传递生活不一定一帆风顺，时不时会遇到挫折，但重要的是不要放弃。他在创作时曾遇到困难——先写了歌词再作曲，却找不到匹配的旋律。如同他的作品《这一路走来》希望传递的，他没有放弃，最终成功克服困难，顺利完成歌曲。

陈琨杰（右四）在作曲上遇到困难，但最终顺利克服完成歌曲。图为创作组（创意）参赛者上台听评审点评。（龙国雄摄）

希望未来在音乐领域发展

帮忙陈琨杰演唱的黄盅艺（17岁）除了参加独唱组，也作曲写词参加创作组（公开）。他在这两个组别成功入围半决赛。从小热爱音乐的他，把自己遇到挫折的经历，写进参赛作品《阴霾的地方》，抒发自己的感受。黄盅艺之前参加过“新空下”，但今年是第一次尝试创作，参加创作组。他想通过这次比赛吸取更多的经验，以便日后在音乐领域发展。无论比赛结果如何，他觉得有进步就好。

黄盅艺从小热爱音乐，希望未来可以在音乐领域有所发展。（龙国雄摄）

比赛来到尾声时，评审刘晋旭说，今年的作品惊喜连连，如果参赛者继续努力，将会成为新加坡乐坛的希望，未来就靠他们把新加坡的音乐作品带到世界各地。

“新空下”半决赛圆满落幕，来临大决赛将在7月27日（星期六）于淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举行 。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会联合弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院共同主办。本届“新空下”新谣歌唱及创作比赛已开跑，公众可在推广华文学习委员会网站或“新空下”专题页面了解更多活动详情。另外，《新空下2023》学生创作歌曲合辑现已发行，可到“新空下”合辑专页，欣赏学生作品。