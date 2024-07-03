【校果】华中“黄城夜韵”三部好戏 打造展示浮世人生的视听飨宴

5月10日、11日两天，华侨中学高中部大型戏剧演出“黄城夜韵”于佳伟剧院隆重上演。演出凝结了台前幕后共149名黄城人的心血与汗水，为1600名观众呈献三部别具匠心的好戏。

今年贯串三部戏的主题是“择”。在这个愈发真假难辨的世界，每个人时刻都面对着各式各样的选择——可以是虚实之间的懵懂选择；可以是两难之境的别无选择；可以是取舍之间的智慧选择。这些选择或大或小、或轻或重，但每一次的选择都是对自己的一次承诺，对认知的一种挑战，对内心智慧、勇气和信念的一次考验。

转型、突破、创新

担任艺术指导长达16年的杨文仲说：“今年的特色表现在无论题材还是风格都力求多元，有表现AI的情境剧《都是AI惹的祸》；有充满后现代色彩的表现主义戏剧《全鱼宴·刺身》，采用了‘庄周梦蝶，蝶梦庄周’的哲思，讲述‘子非鱼，焉知鱼之乐’的现代寓言；还有运用舞台即时摄影视频呈现的方式，反映电视直播真人秀节目的《真情假意一百万》。每部都做到题材新颖，风格迥异，为观众打造一场展示浮世人生的视听飨宴。”

《都是AI惹的祸》一剧，演员以肢体动作来表现未来会被AI取代的工作。（江奕莹摄）

演员后方的直播与弹幕让《真情假意一百万》增添了真人秀的效果。（江奕莹摄）

舞台效果方面同样别出心裁，不仅充分运用灯光、声效，更融入了往年罕有的音乐元素，包括歌唱和舞蹈，既有风趣幽默的饶舌，也有深情动人的情歌，像演唱已故台湾歌手张雨生的《大海》，这使戏剧在保持哲思的同时尤为引人入胜。

创作《城里的光》唱出那道光

值得一提的是，今年黄城团队与未央词曲创作社合作，以“光”为主题，创作了《城里的光》，歌颂将黄城人心中的黑暗、迷茫驱散的那道光。这首歌以其清新的旋律及暖心的歌词，诠释了代代相传的“黄城梦”。

但何为“黄城梦”？这个问题估计每个黄城人心目中都有自己的答案。

自2007年起就接手“黄城夜韵”的负责老师张薇，见证了这个课程辅助活动这些年来的成长与蜕变。她说：“对我来说，‘黄城梦’就是年少青春无怨无悔的筑梦历程。一群人单纯出于对戏剧的热爱走在一起，从迷茫到坚信，再到矢志不渝，他们凭借强大的意志和众志成城的精神，共同完成一台演出，创造一个奇迹。‘黄城夜韵’承载了黄城人的瑰丽梦想与火般热忱，他们从戏剧中看见人生，也遇见最美好的彼此。”