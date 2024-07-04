扎根本地再寻根 坦桑尼亚女生敢于不同

两岁全家移居新加坡，来自坦桑尼亚的文帝自幼扎根这里，塑造了骨子里的新加坡认同感。但伴随着成长，某种自我认知的开关被打开，她看到了自己身上异于他人的独特之处，于是鼓起勇气去探索另一半的自己，那个流淌在血液里的非洲基因。

1994年，当全家从坦桑尼亚移居来新加坡时，文帝（Wendy Maryzeline Walter Makundi）才两岁。之后的28年里，她在这片土地上求学、成长、工作、交友。像所有新加坡人一样，讲一口流利的singlish，从小在政府学校读书，还会讲华语。自幼扎根的成长经历，塑造了她骨子里的新加坡认同感。

如今三十而立的她是自媒体平台OGS的出镜主持人，负责一档名为“Hidden Hustles”的网络节目，跟随镜头走街串巷，探访新加坡不为人知的故事。与此同时，她与家人一起经营社交账号，记录在本地的移民生活。伴随成长经历，在某一时刻当她开始自我认知，看到自己身上异于他人的独特之处时，她决定鼓起勇气去探索另一半的自己。

文帝（右）是家中老大，有一个弟弟和妹妹。（受访者提供）

看电视剧学华语

文帝是家中老大，她有一个弟弟和妹妹，在本地出生长大，一家五口住在组屋。小学念的是杨厝港小学（Yio Chu Kang Primary School），中学念康柏中学（Compassvale Secondary School）。学校里的母语课程没有非洲语系，她跟着同学一起选修华语。

也许是因为有语言天分，文帝也没觉得难学，到现在讲起华语来，发音都很标准。回忆起当年学华语的经历，她没有额外报读补习班，而是跟着当时热播的电视剧像是《荷兰村》《喜临门》边看边学。至今这些脍炙人口的剧集，也是她童年记忆的一部分。对此她很庆幸从小开始学华语，如果长大后接触了英语才来学，或许会觉得很难，尤其是汉字拼写。

文帝的父母来自坦桑尼亚首都多多马（Dodoma），当地人说斯瓦希里语（Swahili），文帝不会讲也不大会听。从记事起，她的生活足迹都在新加坡，很小的时候去过多多马一两次，还有亲戚在那里。由于语言不通，很多时候当父母在视讯时，她只是跟亲戚打声招呼。

文帝（前排右二）三姐弟与在本地的东非社群，大家时不时会聚在一起。（受访者提供）

据文帝介绍，在本地的坦桑尼亚人并不多，来来走走，目前在她的社群差不多有三四户来自东非的家庭，大家会时不时聚在一起，长辈们会烹煮地道的家乡菜，如用玉米粉做的ugali，用蔬菜、牛肉、马萨拉香料煮成的抓饭pilau。她喜欢派对上的欢乐气氛，也是在本地与非洲血脉维持联系的一种方式。

重新认识非洲文化

疫情期间姐弟三人在家闲来无事，开通了Instagram账号（@afro.sings）记录一家人的互动日常。因为风格活泼有趣，吸引到不少粉丝关注。很多人好奇非洲家庭在新加坡的生活，纷纷留言询问。有些是关于新加坡的生活日常，也是文帝熟悉的部分；有些是关于非洲习俗，被问得多了，文帝忽然意识到对于这部分好像并不了解。

当某种自我认知的开关被打开，她有种本能想要去了解另一半的自己。她开始学习非洲文化，向母亲请教家乡语言，时不时在家练习斯瓦希里语。不约而同地她发现，弟弟妹妹也开始在手机上用语言学习软件学斯瓦希里语。

对女生来说，认识自己、定义自己，很多时候是从外表开始，比如说头发。文帝坦言：“其实我之前一直很羡慕亚洲女生有着一头又黑又顺的秀发，我的头发蓬蓬卷卷，很多时候不知如何是好。当开始认识、接纳自己时，也不再羡慕别人了，既然这是我的基因，不如想着怎么来打造它吧。”从那时起，她开始尝试编脏辫（dreadlocks），搭配不同颜色的丝巾，逐渐找到了个人风格。

文帝尝试脏辫造型。（受访者提供）

镜头下探索多元新加坡

每次主持节目，镜头前的文帝落落大方，散发着恬静的气质。她时而顶着一头脏辫，时而露出蓬松的短发，或真发编的辫子。在拍摄团队中，她是独特的存在，却能够与不同族群的人连接。她所主持的“Hidden Hustles”，探索体验新加坡平凡日常生活中不平凡的故事：跟随临终关怀团队陪伴长者走完人生最后一段路；在坟场清理厕所体验他人辛劳；走进占卜八字了解时下年轻人如何寻求人生答案。

文帝（前排左）与OGS制作团队，通过多元视角看新加坡。（受访者提供）

在文帝看来，多元文化的成长经验带给她不同视角，“我从小就在新加坡长大，和大家一起有着很多共同记忆。但在多元视角下，其实许多我们习以为常的人事物，在很多外国观众看来是很有趣的，可以帮助他们多一点认识新加坡，我也觉得这是很有趣的事。”

文帝认为认识自己，接纳自己很重要；敢于不同，因为一个人的独特之处恰恰就是力量的所在。（受访者提供）

也正是因为扎根于新加坡的成长基因，在自我认知的阶段，文帝选择向外看，去探索另一半的自己，那个流淌在她血液里的非洲基因。“有时我在想，如果有一天我有小孩，会有什么传承给下一代？怎样的习俗，怎样的语言？或许一些坦桑尼亚的文化，或许讲华语。无论如何认识自己，接纳自己很重要。敢于不同，因为一个人的独特之处恰恰就是力量的所在。”