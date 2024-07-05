【留学博客】黄心语：窗

这边的落地窗，都见证了上百年的历史、无数的学者，我们一时的停留，只是路过。窗户始终悄悄地明察动态，就如我透过它洞察外界的静音状态。

最近我有一丝顿悟，发现若身旁有一扇完好无损的窗户，代表着头上还有屋顶，还有住处可归。我想那是一件极其幸运的事，毕竟安逸的日常不应当成理所当然，也并不是人世间普遍的现实，所以我总觉得平安度日是如此珍贵的福分。

能安心念书这回事，也是幸运的一部分。不知从何开始，我逐渐意识到周遭社群中的问题与矛盾突出，想要研究统治者的权限与被治理者的权利之间的关系，但是同时也开始发现很多相关的疑问往往并没有答案，就算有类似答案的解说也并不完美。前人们都说过，教育是改变现状乃至全世界最强的武器，那我们对于回应现状的答卷满意吗？我时刻在督促自己莫忘念书的初心，希望这一微薄的醒悟不被成年人口中的 “人生阅历” 淡化，期许也不被绝望取代。

今年夏日，我反复思考这一 “答卷”，有幸前往英国牛津大学参加夏季交换计划，主攻国际法、国际关系，这两个互补的学科是我一向向往学习的科目。高中毕业后，原本打算在国外念国关本科，但是入境因疫情而受限制，最后选择在新加坡念大学。当时曾有过一个念头：想要先尝试把法律框架理清，再更深层次地理解规则如何塑造治理模式及其内容（反之亦然），如今有机会慢慢地实现高中时期的理想，应该没有脱轨，只是绕了一小圈返回起点。在路上，有希望；我只求未来可期的感觉，不会消失。

前来牛津小镇时，我望着列车快速路过的景色，心想教育时而显得奢侈，特别是古老学府的象牙塔形象对比残酷的现实丝毫不匹配，如何才能把乌托邦与现实相结合呢？而当我终于站在幽静的图书馆时，被无数的书籍收藏包围，寻思或许穿梭书卷里的世界，就在于眼前的高窗之几寸的隔离。学者与学生汇集于此，知识的创造与普及的潜在价值可想而知。世界各地武装冲突蔓延，新闻报道中的战争不断地浮现在意识中，那不仅是冰冷无情的数字，而是性命。在探讨国际法的错综复杂之际，我越来越坚信法律只是工具箱一部分，是实践社会价值的途径之一，其余的对话、议论、协商，主要潜在司法系统以外。论原则，凡事要权衡利弊，从而扩大利益重合点，缩小矛盾，这或许是治理的指导方针。

这边的落地窗，都见证了上百年的历史、无数的学者，我们一时的停留，只是路过。窗户始终悄悄地明察动态，就如我透过它洞察外界的静音状态。我被分配到宿舍二楼的小房间，位于走廊尾端，麻雀虽小的房室，让我深夜独处时并不感到孤单，而是沉浸在稀有的平静当中，喧哗平息，剩我在微光下打字。弧形的天花板，勾画了窗的轮廓，曲线延伸到想象的九霄云外，书桌旁另有窄小的一扇窗，这两扇窗就成了我瞭望小草原的望远镜。

在这儿的第一周，步入了国际学生小社群的合居生活。学长与我们分享，每一所院校的设施齐全并且自足，自古以来照料学者们的饮食起居，是张乱中的避风港。这一切象是社会大环境的索引，我们在华丽餐厅，被彩色玻璃包裹着，首次体验闻名的正式晚宴。就坐长板凳的我们，文化根底或多或少有些迥异，但在澎湃的氛围中与来自远方的朋友谈话不停息，围绕饭桌庆祝友谊，这是我们萍水相逢的相遇。

澄静中，窗户中的世界里外都是天下的倒影。窗明几净，我从这扇窗望向远方，但愿和平回归人间。