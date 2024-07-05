阿珍觉得，她的生活是上天的恶趣味，是永远不会结束的噩梦。这些痛苦被埋在地下，伸出锋利的爪子死死嵌进阿珍的肉，用力地把她往下拉。阿珍感觉，脚底下的泥土越来越松，她好像要掉下去了。

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那年阿珍17岁，她结婚了，和一个叫大伟的男人。那场婚礼并不盛大，只有几张桌子和几个菜，但它热闹。整个村子的人都来了，鞭炮噼里啪啦的，害怕没人不知道似的。

后来，他们有了孩子。阿珍主内，大伟主外。日子并不宽裕，但勉勉强强还算过得去。

直到大伟创业失败。

他开始抽烟喝酒，每天浑浑噩噩的。他学历不高，只能干着些工资不高的杂活。他们的日子更难过了。

阿珍除了要照顾只有几个月大的孩子，还要给人缝衣服补贴家用。孩子不好养的。她不想委屈孩子，坚持要给孩子吃好的穿好的，她为此和大伟吵了一架。那夜，大伟彻夜未归。

大伟回来的时候，带着一身的酒气。阿珍很生气，他们冷战了很久。

日子就这样过着，过着过着，孩子长大了，到了该上学的年纪，又是一大笔费用。他们的日子依旧艰难。

阿珍才26岁，但看起来人老珠黄。孩子却白白胖胖的。阿珍穿着的衣服已经很旧了，衣服的线歪歪扭扭，线头细细的，仿佛下一瞬间就要断了。

“妈，老师要咱交学费了！”

“乖乖，妈下周才给你学费钱好吗？”

“每次都这样！俺的同学都嘲笑俺家穷，俺嫌丢脸！”

阿珍愣住了。她只好去找大伟要。

阿珍站在大伟的员工宿舍下。她想要开口喊大伟下来，但她脸皮薄。她站在楼下做了好半天的心理建设，想起孩子她咬咬牙，就站在大太阳底下喊啊喊，喊了好半天，终于有个人朝她走了过来。

那个人是个陌生面孔，“嫂子啊，大伟哥他搁宿舍里打牌呢，你要不上去看看？哈哈哈！”

那个人的打量让阿珍很不舒服，但她只能跟他一起上楼，踏进那满是男生的员工宿舍。她需要钱，她的孩子需要钱。

见到大伟的那瞬间，她就受不了了。

阿珍受不了了，她崩溃大哭，一边哭一边去拽大伟，她真的受不了了。

她看见大伟在打牌喝酒抽烟，他已经很久没有好好陪陪她们母女俩了，他已经很久没有给家里钱了，他甚至还向阿珍索钱。他明知道她不喜欢他这样做，他们为此已经吵了很多次了。这个家一直都只靠她撑起来，她有一瞬间恍惚，她在想她是不是还有一个丈夫。

阿珍觉得，她的生活是上天的恶趣味，是永远不会结束的噩梦。这些痛苦被埋在地下，伸出锋利的爪子死死嵌进阿珍的肉，用力地把她往下拉。阿珍感觉，脚底下的泥土越来越松，她好像要掉下去了。

阿珍像个丧失主人的狗一样疯狂扯大伟，她在吠叫，她在撕咬。

她恨他，她怨他。这么多年来日积月累的痛苦和怨恨在这一瞬间爆发。

大伟推开她，他并没有减轻力道，阿珍整个人没有骨头似的瘫倒在地。“疯婆子你闹什么呢！”

他骂骂咧咧地又继续打牌了。

阿珍坐在地上哭了很久。她觉得自己要死了，一切的一切都让她窒息。所有人任由她哭泣，他们都没有在乎她的存在。

终于，阿珍离开了。

那天晚上，整个村子的人都知道了阿珍和大伟的事。阿珍在这些人的口口相传中，她是一条疯狗，乱咬人。

“妈，你能不能不要再让我丢脸了，没有学费就算了，你不要再闹了！”

这是阿珍的孩子放学回来和她说的第一句话，也是最后一句。

阿珍没有流泪，她只是感觉到那一瞬间，有一个东西安安静静地裂开了一个缝，光照不进来。

阿珍继续安安静静地为孩子缝补衣物，那线细细的，穿过薄薄的衣裳，像一瞬间就会绷断一样。

第二天，村里头的大妈们都来找她。她们都听说了那件事，也理解阿珍，但她们不是来同情她的，她们是来劝说她。

“阿珍啊，大伟他又没有做什么出格的事，他没有去找女人，你就忍忍吧。”

“是啊是啊，这日子还是要过的嘛，这女人啊就是这样，嫁鸡随鸡嫁狗随狗，忍忍就过去了。”

阿珍想要离婚。

“哎哟不行的呀，你离了婚怎么办哟，二婚的女人没有价值的，这日子又不是绝对过不下去了。”

她们七嘴八舌的，吵了很久。

阿珍没有在听，她空洞的双眼呆呆地望着窗外，她看那些飞起来的鸟，那瞬间，她觉得今天的天空真美。

那些大妈走了之后，阿珍静静地在家里的木梁上挂了一根绳子。绳子细细的，她站在木板凳上，将绳子的两端给系紧。她呆呆地望着窗外，天空好漂亮啊，她好想飞。

砰！

那瞬间，绳子断了。

阿珍滚落在地，她没有死。她死不了。

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