【字食族】李汶轩：8G世界

摆脱了黑暗后，在隧道的另一端，晴雯身体顿时被一团软绵绵的物体包覆着。刺眼的光芒灼烧她的眼睛。

“走过路过千万不要错过啊！大家快来瞧瞧！” 一名身穿笔挺西装的蒙面男子手持麦克风，兴奋地往话筒卖力呼喊，吸引了不少人驻足围观。闻声还以为商场在举行大促销活动。

舞台前摆着一架超大型机器，一轮轮巨大的轮盘横向叠加，纵横交错，约八层楼高。机械诡异的形状透露出一股神秘的气息，貌似电子对撞机一般。

“哈哈哈，好戏还在后头呢！ 这架新生代机械是一项跨时代的发明。自2024年5G网络的普及化，之后的6G和7G不断地刷新人们对空间和时态的概念。结合人工智能与通讯科技得以将世界各角落无间缝地联系起来，建立一种无视空间与时间的生成系统。如今我们将迎接8G新时代的到来。8G将赋予世界网络全新的概念。它不但能浓缩时间和空间，同时也能深入我们的精神世界，使现实世界与抽象的思想意识世界衔接起来，创造新的多维度境界。”

“就是你了，有缘人。请这位小妹上来吧！”蒙面男指向人群的一处。顿时，所有人的目光落在晴雯身上。“现在是见证奇迹的时刻，启动8G世界，让梦想成为现实！”说罢，他直接拉了正踟蹰不前的晴雯一把，让她按下奇异大机械上的按钮。

按下按钮，时间冻结在8点08分，商场的空间呈螺旋形状扭动起来，晴雯眼前的世界开始进化。她目睹了一个不可思议的画面在眼前展开。首先，周围的空间开始震动，空气仿佛被一股强大的力量碾碎，现实的次元像被一把利刃切开，暴露出通往未知世界的缝隙。四周的人们逐一消失在时空缝隙中。

晴雯往里头瞧。穿过缝隙后，四周原本林立的建筑物都变成了各种造型的巨型玩具。还没来得及惊讶，那些原本矗立的巨型绒毛玩具突然动了起来，径直向晴雯冲了过来。见它们来势汹汹，晴雯拔腿就跑。背后那些巨型玩具眼中闪烁着仿佛发现猎物般饥饿难耐、癫狂的神情。晴雯感到匪夷所思，没想到自己会被心爱的绒毛玩具追赶着。

为了逃脱，她钻进了一列像毛虫似的列车中。列车迅速关上门后，透过窗外看见无数只脚正在迅速挪动着。脱离险境的晴雯在毛虫列车中着急地打量四周环境，不禁觉得匪夷所思。晴雯赫然发现这地方空无一人，路上都是一些奇奇怪怪的动物。路上的汽车变成了甲虫和蟋蟀，天上的飞机是黄蜂和蝴蝶，上面乘坐的有企鹅、熊猫、懒熊、河马等各种动物。

忽然一个紧急刹车，随着一声巨响，晴雯摔倒在地上。车门敞开。“快逃！”毛虫呐喊的声音颤抖着。原来毛虫列车被蜘蛛网困住了，插翅难逃，前方盘坐着一只凶神恶煞的蜘蛛猛兽，四双眼睛瞅着眼前的猎物虎视眈眈。

“来这里，这里安全！”一只鼹鼠钻出泥土向晴雯示意。晴雯慌忙地跟着鼹鼠钻进漆黑隧道中。爬了一段时间便看到了隧道尽头的亮光。摆脱了黑暗后，在隧道的另一端，晴雯身体顿时被一团软绵绵的物体包覆着。刺眼的光芒灼烧她的眼睛。挣扎着让眼睛适应亮度的转变，晴雯惊觉身旁漂浮着一朵朵像棉花糖的柔软云朵。

这是天堂吗？！难道……还没来得及回过神，她忽然看到一些面孔。站在一旁的是她的父母和家人，以及一些平时记忆中看似熟悉却又模糊的面孔，他们纷纷出现在眼前。

晴雯激动地呼喊着他们的名字，可是他们却看不见她。当她朝他们飞奔过去时，这些身影渐渐消失在云间。一个漩涡把晴雯也给卷了进去。

晴雯感觉自己像坠入水中，不停地往下沉。突然有如恐惧一把抓住她的心，她从床上跳了起来。

环顾四周不禁松了一口气，原来是一场噩梦。她瘫坐在床上，“妈！你在吗？”她下意识地想确定一下。

“你该起床了，到底要睡到什么时候？”一句熟悉的唠叨应声而来。

晴雯听了，心里踏实了不少，一切又恢复正常了。

“妈，你进来一下好……吗？”

这时，走进房间的不是她的妈妈，而是一手拿着勺子穿着围裙的浣熊。

她惊愕地愣在原地，注视着那条在摆动的毛茸茸尾巴，连呐喊的力气也没有了。