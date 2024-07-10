【字食族】黄信谊：朝圣河西

数千年后，在同一片疆域，荒漠中早已没有了那一行人昼夜穿行于此的印迹，但他们的生命早已和西北的每一戈壁，每一沙砾融合在了一起，凝成了历史的永恒。

一片炽热无垠中，狂风呼啸，扬起漫天的黄沙，吹散了商队的足迹。 翻涌的沙粒不断地流动着，一阵喧嚣后，又陷入平静，仿佛从未有人踏足于这旷野。拨开如薄纱般的沙尘，隐约能看见密密麻麻的一行人拉着骆驼队伍，晃悠悠地朝某个方向前进着。他们蒙着脸，埋头穿行无数座沙丘，他们既记不清已陷入这囹圄几日，也看不见前方的终点。最糟糕的是，骆驼背上水囊里的水已经所剩无几，身体缺水的情况下，每一步都走得无比艰难， 宛如被抽干的死尸般。 恍惚间，甚至不知道自己是生或死，只有那不断回荡的驼铃声拉扯着尚存的一丝理智。

李章元将骆驼缰绳紧紧地缠绕在手腕上，粗糙的绳索将他的手磨得几乎脱了层皮，却不愿松开，想要靠着手腕上传来的痛楚保持清醒。他作为出使西域的使者之一，与同伴们肩负着开辟东西方贸易之路的使命，前路漫漫，任重道远。无数次，他的思绪都随着这漫天的飞沙四处飘落，飘落于远在千里故乡的那棵梨花树下。李章元出身于西北的蒲阪，每临春天，庭院里的梨花树便会满开，层层叠叠，风扬起时如雪花漫撒，轻盈地覆盖满园，坐在内室里都能闻见那股清冷的馨香。犹记得某个午后，孩子们冲进梨花堆里，打起“雪仗”，惹得雪浪翻涌，他同孩子一同站在和暖的春阳里，笑声不断。合家欢乐的景象如在清雅的画卷上渲染出的浓艳一笔，而如今这景象却被眼前的黄沙弥漫模糊，他想：这段日子，孩子们肯定又串个儿了，上次见蘅儿还在他的腰身处，现在怕不是快要到他肩头了。上封信件里提到母亲患上了咳疾，不知是否有好转。临走前与妻子一起种下的枇杷树，也不知是否已经结果。牵挂着过去，不知晓未来，随着时日的增加，这种不安感也随之涌上，仿佛自己已离家半辈子。

“叮铃……叮铃……” 李章元收回思绪，望向身旁的骆驼，这头骆驼从他们踏入沙漠起便跟着他。它负重前行，步履稳健，如他们所有人一样，背负着对长安的承诺与期盼。夜里，队伍停下歇息时，他会抚顺骆驼的毛发，与它倾诉自己的思乡之情和怀抱理想。骆驼默默聆听他的苦闷，一双眸子在黑暗中尤其清透明亮，无言地照进心里，成了彼此的一点慰藉。沙漠的夜晚寒冷刺骨，在月亮都躲起来的日子，兄弟们会掏出在乐涫存下的酒水，一人啜上一小口，美酒入愁肠，一时激起万丈豪情，一时落下相思的眼泪，泪水纵横间思绪也跟着交错，令大伙儿暖了身子，却感慨万千。

天破晓时，众人纷纷醒来，抖掉身上的沙砾，准备继续启程。沙漠的白天与夜晚一样折磨人，没走几个时辰，脚下的沙子就被头上的烈阳炙烤得灼热，每一步对李章元来说都犹如酷刑，沙子的温度仍无情地随着正午的太阳逐渐升高。扭曲的热浪使得前方的路微微颤动，李章元的脑子也同搅浆糊般开始变得混沌，他不禁拽紧了缰绳，颤颤巍巍地支撑着自己继续往前走，可眼前的景象却开始变得朦胧，难道止步为此了吗？“前面！前面有水源！” 一道洪亮的声音划破了热浪，点燃了快要泯灭的生机，人们纷纷探头，望向不远处的那片绿洲。呼喊声也将李章元从摇摇欲坠中拉扯清醒，忽如其来的喜讯让他一下泄了力，跌坐在地，哭了起来。那是西域某富庶城邦，他们的目的地之一。

数千年后，在同一片疆域，荒漠中早已没有了那一行人昼夜穿行于此的印迹，但他们的生命早已和西北的每一戈壁，每一沙砾融合在了一起，凝成了历史的永恒。凡踏及此处，时空重叠瞬间，都能真切地听见使者的哀鸣与高呼，在时间的长廊里不断回荡，经久不息……