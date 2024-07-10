【校果】淡初弦乐团与吉他乐团合办演奏会　编演串烧曲目耳目一新

5月8日，淡马锡初级学院的弦乐团与吉他乐团在维多利亚音乐厅联手举办了一场演奏会。这是双方的首次合作，共同呈献两首压轴曲目，展现了古典弦乐器和​​吉他结合的不同可能性。演奏会一共给观众带来了20首乐曲表演，选曲多元，主题“Myriad”蕴含了双方乐团勇于突破的精神。

演奏会以淡初中学部的吉他乐团开场，演奏的曲子包括畑中雄大的 “Partition Orange” 以及本地歌手林俊杰的《不为谁而作的歌》，曲风各有特色，给观众带来独特的体验。

之后，弦乐团演奏的曲子跨越多个时代，从巴洛克时期的作曲家巴赫（Johann Sebastian Bach）的《E大调小提琴协奏曲》，到1970年代的流行摇滚乐队“ABBA”的歌曲串烧，以及2017年的迪士尼电影《寻梦环游记》的歌曲串烧。

弦乐团的乐手专注演奏一首首乐曲，为观众带来精彩表演。（淡初资讯通信学会所提供）

高一生翁萱霖（17岁）说：“演出十分精彩，弦乐团演奏的《美女与野兽》等迪士尼串烧曲目让我热泪盈眶，仿佛回到了童年。另外，这场演出还让我接触到了平时不怎么听的古典音乐，今天现场聆听才真正感受到它的优美。”

合作演出压轴

演奏会最具亮点的表演便是由弦乐队和吉他乐团共同呈献的两首压轴曲目——迪士尼电影《阿拉丁》歌曲串烧，以及日本电视动画《新世纪福音战士》片尾曲《残酷天使的行动纲领》。两首合作曲目分别由淡初弦乐团高中部的两位学生指挥李睿恩（17岁）和张任贤（17岁）编曲。

吉他乐团高一乐手陈妤芊（17岁）说：“这是我们第一次有机会和另一个乐团合作，所以是全新的体验。一开始，我们也遇过困难，比如节奏、曲调不协调，但是在双方的共同努力下，我们还是克服了问题，两首合作曲目的表演也挺成功的。”

观赏了演奏会，中四生王俊恒 （16岁）说：“演出十分令人难忘。合奏令人耳目一新，双方带出了彼此乐器的特色，我和朋友听得非常享受。”

齐心克服困难

演奏会能够圆满结束，少不了负责策划和筹备的师生团队的幕后努力。弦乐团主席黄琬婷（17岁）说：“这是我们第一次和另一个乐团合作，也是疫情后的第一场演出。在筹备过程中，我们在双方的座位安排和总体音效方面，遇到了一些困难，但通过练习，最终完成了表演。”

因为双方搭配特殊，编排合奏的过程也并非一帆风顺。弦乐团学生指挥张任贤（17岁）说：“在编排调整《残酷天使的行动纲领》的时候，我们遇到了一些沟通上的问题，以致我们最初一起练习时发现，第一版谱子双方使用的调号不同，后来才修改过来。幸好最后还是能够顺利完成演出。”