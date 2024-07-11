抓住人工智能新机遇 ——访法律人工智能公司创始人叶贤明

人工智能时代的来临，带来人类社会结构、经济秩序重新调整的机会。Lawgic合一智能的创始人叶贤明察觉新机遇，他的公司将最先进的自然语言处理和机器学习技术应用于法律服务领域，为小微企业节省高额的花费成本。他和团队认为，目前所做的是有价值和很有使命感的创业，愿意在这个领域付出和坚持。

2023年的ChatGPT无疑是科技领域的高热度焦点，全球都在讨论ChatGPT和AI技术的未来发展及所带来的影响，让自然语言处理与通用大模型进入了大众的视野。人们感受到人工智能，特别是生成式AI对各行各业带来的冲击和挑战，同时也有前瞻者敏锐地觉察到新的机遇，Lawgic合一智能的创始人叶贤明（27岁）就是其中之一。

与一些自身成长经历有关，叶贤明在服兵役期间自修法律本科，为今后创建法律人工智能技术公司奠定了专业基础。随后，他相继在澳大利亚国立大学和南洋理工大学拿到了金融与会计学士学位、资产评估硕士学位。毕业后，主要从事金融科技领域的工作，期间也有多次创业的尝试，为日后Lawgic的创立积累了丰富的实践经验。

2023年5月Lawgic合一智能在人工智能的全球浪潮中应运而生，作为一家前沿的法律人工智能技术公司，合一智能的AI产品着力在法律领域实现革命性变革，致力于为小微企业和大型公司的内部法务部门提供高效的合同草稿、审查、咨询和翻译的解决方案。将最先进的自然语言处理和机器学习技术应用于法律服务领域，帮助客户在合同管理和法律咨询方面取得更高效和准确的成果。

叶贤明在服兵役期间自修法律本科，为今后创建法律人工智能技术公司奠定了专业基础。（龙国雄摄）

客户省费用 律师省时间

关于Lawgic合一智能创立的初衷和灵感来源，叶贤明介绍道：“法律行业在过去的二三十年里，没有真正像金融科技一样有大的改变，它一直是一个非常传统的行业。我觉得法律行业存在着很多可以通过人工智能进行改进的地方，比如：很多重复性的工作做起来慢，且成本非常高。这些问题在人工智能出现以前很难解决，但2023年通用大模型和相关的技术出现给了这个行业一个很大的变革机会。我们看到在法律服务领域的人工智能应用上，可以基于大模型去做很多很多事情，提升效率降低成本。”

Lawgic合一智能在创业初期，主要是针对大企业内部法务设计降本增效的AI产品，但叶贤明和团队很快发现这个方向的问题：就是大企业的法务往往并没有是否购买产品的决策权。经过半年多的市场探索和调研，Lawgic合一智能将主要目标客户定位为小微企业。叶贤明说：“因为小微企业，有很强的降本增效刚性需求。比如我们最近服务的一个金融科技公司，他们想做一个面向用户的隐私协议。如果直接找律师的话，可能要花一万多甚至两万元，但是先用我们的AI产品做初稿和初审的话，只需要七八百元左右。然后我们会把初稿端到端对接合作律所，完成最后的审查给到客户。整个流程下来，他们只需要花费3000元，对比之前直接去找律师的服务费用，客户就节省了超过70%的成本。而对于客户和律师两边来说，一边节约了费用，一边节约了时间，我们也真正感觉到了自己产品给客户带来的帮助和价值。”

花功夫打磨小语种

叶贤明介绍他的团队：“现在大概15个人。核心团队在新加坡有八个人，其他分布在中国和印度。新加坡的团队中包括：研究大模型的南洋理工博士，曾任职Grab和PayPal做机器学习的工程师，曾在新加坡航空任职的云架构师，以及两名有丰富经验的资深律师等。” 同时，在创业初期，团队也得到了Hugging Face联合创始人Thomas Wolf的天使投资，以及负责Google AI的机器学习领头Erwin Huizenga作为顾问，为Lawgic提出了很多的宝贵建议和指导。

Lawgic合一智能致力于为小微企业和大型公司的内部法务部门提供高效的合同草稿、审查、咨询和翻译的解决方案。图为公司的首席技术官（CTO）郁晓冬（左起）、首席执行官（CEO）叶贤明与首席运营官（COO）林书栋。（龙国雄摄）

对于大模型应用而言，法律服务是一个很垂类的细分领域，需要许多相关数据对语言模型进训练，才能满足应用场景的AI服务。叶贤明说：“合同的数据不是公开数据，会难以在通用模型上面去实现它应有的价值。但我们有自己累积下来的几十万份合同的数据，还有客户不断在给我们提供的数据，去训练我们的法律服务相关的语言模型。我们不仅在英文和中文上面去进行训练，在很多小语种上面也花了很多的功夫打磨。这是我们在这个赛道上为自己构建的强大的护城河。”

叶贤明和他的团队认为，目前所做的是有价值和很有使命感的创业，也愿意在这个领域付出和坚持。他说：“如果有自己特别想做的事情，就应该去做，不要害怕失败。人工智能时代的来临，其实是一个人类社会结构、经济秩序重新调整的机会，年轻人要抓住人工智能带来的新机遇，不断去寻找正确的方向，真正的未来是靠自己创造的。”