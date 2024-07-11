大专生联办国际围棋比赛 精彩对弈吸引棋手围观

新加坡大专国际围棋锦标赛2024是由新加坡国立大学、新加坡围棋协会、新加坡科技设计大学、新加坡理工学院，和义安理工学院联办。比赛共有66名参赛者，其中36名选手从海外远道而来，包括：韩国首尔大学、日本东京大学、日本大阪大学、台湾佛光大学、中国深圳大学及北京大学。

比赛主办方核心成员，新加坡国立大学棋牌社主席罗天佑感叹，因为没有经验，举办这次比赛不容易。（特约摄影陈来福）

比赛分为三个组别：级位（kyu）、公开（open；级位与段位（dan）的围棋选手都可以参加）及团体（team）组别。级位（kyu）有五个回合、公开（open）则有六个回合，而团体（team）靠各队选手在公开组累计分数，统计最高的队伍获胜。比赛现场十分激烈，许多棋手实力不分伯仲，精彩棋局甚至引来其他选手围观。

新加坡大专国际围棋锦标赛2024由新加坡国立大学、新加坡围棋协会、新加坡科技设计大学、新加坡理工学院和义安理工学院联办。图为主办方的核心成员与总裁判裴今令（前排右二）大合照。（特约摄影陈来福）

这次比赛是主办方重要的里程碑，这是他们初次举办国际规模赛事。主办方核心成员，新加坡国立大学棋牌社主席罗天佑（24岁，大三）说，原本只是举办本地大专围棋比赛，但由于与海外几所大学办过友谊赛，所以通过此契机邀请他们来参赛，凑成这次的国际赛事。因为没有经验，筹备过程十分困难，花费了约七个月，但有团队配合，比赛得以顺利进行。罗天佑说，国际比赛一年办一次有点吃力，下一届比赛间隔的时间可能更长，但还是希望学弟妹会继续办。

新加坡围棋协会秘书裴今令（身穿红衣者）担任比赛的总裁判。图为裴今令在比赛现场为选手化解得分争议。（特约摄影陈来福）

用棋子交流沟通无障碍

比赛邀请了新加坡围棋协会秘书裴今令（27岁）担任总裁判，以确保比赛的公平性。裴今令受访时说：“今后希望新加坡围棋协会能继续支持大学社团举行如此大规模的比赛，特别是在资金方面帮助他们。”

汪鉦佑（右）认为，下围棋是用棋子来交流，就算语言不同也不怕有沟通障碍。（特约摄影陈来福）

来自台湾佛光大学的汪鉦佑（19岁，大一）说，这次比赛与不同地区的选手交流，让他大开眼界，原来自己还有很多进步的空间。当汪鉦佑对上厉害的选手，他会想与他们交朋友，希望赛后有机会还可以切磋。当被问到因语言不同，沟通上是否有困难时，他说下围棋是用棋子来交流，还没遇到沟通障碍。

台湾佛光大学的围棋教练陆建宇（后排左一）带着六名学生飞来新加坡参赛，他觉得国际比赛机会难得能一定要参加。（特约摄影陈来福）

日本东京大学是大赢家

比赛的大赢家是日本东京大学，他们共摘下五座奖项，除了拿下团体组别的第一名，成员们在公开组别拿下四座个人奖分别为第一、四、六、八名。公开组总冠军川口飞翔（22岁，大四）说，这次非常荣幸能拿下冠军，更高兴在赛场上碰上老朋友新加坡亚运会围棋选手柯杰晖（26岁）。这次能与他再次切磋棋艺，希望下次还有机会来到新加坡参加围棋比赛。

新加坡围棋协会尽地主之谊，亲自接待来自海外的参赛者。（主办方提供）

结束一整天比赛后，参赛者来到碧山民众俱乐部，由新加坡围棋协会会长、新加坡围棋国家队总教练，以及新加坡围棋国家队成员包括亚运会选手亲自接待，为比赛画下完美句点。