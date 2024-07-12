到2024年“新空下”大决赛 为勇敢追梦的选手们加油

究竟哪位选手会获得评审的青睐，最终脱颖而出成为今年“新空下”新谣歌唱及创作比赛赢家？7月27日傍晚5时，你可亲临现场或通过早报脸书直播感受这场新谣盛会！

第十届“新空下”新谣歌唱及创作比赛将在7月27日展开大决赛，入围选手们到时将大展才艺，争夺2024年“新空下”优胜者的殊荣。

比赛分为五个组别：歌唱组（合唱）、歌唱组（独唱）、创作组（创意）、创作组（公开）以及歌曲填词组。

若你想感受这场新谣盛会，可到现场或上网观看直播，为勇敢追梦的选手们加油打气。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院联办，旨在传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台。

2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛

日期：7月27日（星期六）

时间：（上半场）傍晚5时至6时30分 / （下半场）傍晚7时30分至晚上9时

地点：淡滨尼天地（Our Tampines Hub）

若不想错过新一代新谣力量的诞生，现在就点击关注“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛的脸书活动专页和“新空下”专题页面，即可接获决赛最新消息和直播通知。