【字食族】陈思洁：自愈术

若所有治愈术全失效，只愿尘世间的这种人能学会点自愈术，在满是破裂玻璃的心中种下几株自己喜爱的药草。它们将会是爱自己的象征，药草会为了生长，四处寻找阳光，终会为他们找到属于自己的阳光道。

要知道，尘世间看似匆匆忙忙的人群中就隐藏着一种人。他们的心一出生就是一块粗糙的玻璃，掌握在别人的手里。他们的一生中，这颗心大概要默默碎上几千次吧。被外界的嘲笑和谩骂声震碎，被世间“恶魔”的手硬生生捏碎，被玻璃内处处漂浮的“恶灵”打碎……

一遍又一遍，他们挺过来了，在满地玻璃渣子中修复着自己。不过，一个满是玻璃刺的心是怎么拥抱这个世界的呢？可想而知，这会是个痛苦的过程。

他们长出一层层厚厚的皮肉组织，盖过那些破碎的玻璃，仿佛那就是个再普通不过的、最寻常的，肉做的心。之后，心底最深处偶尔还会颤动，玻璃扎进皮肉的感觉绝对不好受，流出的血液在那里堆积，偶尔化成眼角的两行泪。

“这有什么好哭的？”

在这个慕强的世界里，他们最深处的脆弱自然是没人想看到的，更别说被理解和接纳了。渐渐地，这也就成了他们与世人隐形的距离。

“现在的人都是娇生惯养的，受不了一点挫折。”

是啊，你们都这么说了，他们还有什么理由喊苦？他们还有什么理由哭泣？

世人向来都以自我为中心，不付钱、不给点利益，谁愿意听那些埋怨和哭诉？他们的故事，只不过是众多事情中最渺小、最不重要的一个罢了。

世人皆苦，他们又有什么理由不含着泪，踩着玻璃渣子前行？

我总爱幻想，从前的世界或许还只有软弱，生存靠的就是彼此之间的善意和愿意伸出的援手。那时，刺猬也是软弱的。只不过，它每次受到伤害后，那个部位就会长出坚硬的刺。

如今，世界最不需要的就是脆弱的人。从此，玫瑰有了荆棘，刺猬也长满了一身刺。

雨的孩子在雨天才敢哭泣，夜的孩子在夜里独自舔舐着那些不断被扒开的伤口。你说说，到底如何才能治愈那些伤害，那些伤疤？

有人认为几束阳光就能雨转晴，让黑夜亮起来。

可是，能治愈他们的哪是几束阳光啊？已经适应阴湿和黑暗的他们，大概只觉得它耀眼得刺痛，然后想到不应得到光照的丑陋自己。

自古以来，人们都在寻找各种灵丹妙药，试图治愈尘世间的万般疾苦。武侠小说中可以起死回生的天山雪莲，两千年前秦始皇寻求的长生不老药，或是人间煮一碗孟婆汤……

当今竞争激烈、“时间是金钱” 的世界，有时比各种病魔更像是冷漠的死神。其实，治愈人哪有非要到山里找药草那么复杂。他们需要的只是那一点单纯的关爱，那一点真诚的理解，那一点信任，那一点全心全意交给他们的时间。

险恶的“恶魔”必须被阻止，哪有放任不管和“把它当作一次成长机会”的道理？没有一个人是须要承受嘲笑和谩骂等才能长大的。

更何况，世上哪来的 “恶魔”，罪恶都是被尘世染上的浊色。人是社会性动物，“出淤泥而不染”只在洁净的世界受重。倘若我们没受过良好的教育，没在如此完好的环境里长大，我们还会是如今的“好人”吗？“恶魔”背后都有他们自己的故事，为什么我们都不勇敢阻止他们，给他们一次转变的机会？

再说了，自信的他们还会怕玻璃内的“恶灵”吗？比起各种心理辅导，还不如在他们的生活中时不时洒点阳光，让聚光灯照顾到他们每个人的闪光点。

若所有治愈术全失效，只愿尘世间的这种人能学会点自愈术，在满是破裂玻璃的心中种下几株自己喜爱的药草。它们将会是爱自己的象征，药草会为了生长，四处寻找阳光，终会为他们找到属于自己的阳光道。哪怕短期一切都还跟原来一样，至少他们暂时不会是一个人面对冷雨和黑暗。