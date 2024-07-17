【校果】华中高中部华乐团 用音乐描绘万物起源

华侨中学高中部华乐团成立至今已有50年的历史。5月31日，乐团在校内举办了一场音乐会，由新加坡扬琴学会主席暨新加坡华乐总会理事魏砚铭教授执指挥棒。当晚，高中部诚毅楼礼堂近900席宣告爆满。

演出的主题是“天籁回音：万物起源”，旨在通过风格迥异的11首曲子，展现人类从古至今和自然世界的联系与共鸣，通过精心编排的曲目，叙述人、音乐与自然和谐共融的故事，大大增强了演出的趣味性。

充满故事的演出

音乐会以《大漠随想》开场，将观众带入广袤的沙漠，感受人烟稀少的原始时代。随后的古筝曲《行者》讲述人们离开荒漠，寻找绿洲的故事。紧接着的几首曲子：《山歌》《火车托卡塔》《西班牙斗牛犬》《土耳其进行曲》与《龙腾虎跃》将荒漠以外的大千世界，绘声绘色地展现给观众。最后，这趟旅途在《春到湘江》的悠扬笛音中进入尾声。压轴曲目《春华秋实》与压台曲目《太阳颂》将剩下的故事娓娓道来：经历千辛万苦，人们终于在风景如画的江畔定居，打造幸福的家园。

古筝曲《行者》对乐手的技巧有很高的要求，需要两手分别弹奏两段截然不同的旋律。 （华中摄影学会提供）

曲终，许多观众仍陶醉在美妙的旋律中，意犹未尽。乐团学生指挥李嘉仪（高二）特地收集并整理了日本知名动画导演、编剧、漫画作家新海诚（Shinkai Makoto）电影中的插曲，编排出《新海诚电影主题曲串烧》作为返场曲。演出在全场的喝彩和掌声中圆满结束。

学生指挥李嘉仪（前排右）为乐团指挥魏砚铭教授（前排左）献上纪念品。（华中摄影学会提供）

演出背后的故事

这是高二团员在A水准考试前的最后一次演出，对他们有着特殊的意义。李嘉仪说：“表演结束那一刻如释重负，感觉几个月来一直紧绷的一根弦瞬间松懈下来，但也突然觉得内心很空荡，毕竟华乐团是我高中生涯的一大部分。想到以后再也不会跟这群志同道合的朋友一起练习和表演，心里觉得很不舍。”

刘喾（高二）是参与演奏《行者》的乐手之一。这首曲并不是大组曲目，意味着她和另外几名演出者须在常规排练时间外自行练习。她说：“我自幼学古筝，但在中学时期被分到了中阮，这是我首次公开表演古筝，非常激动。不过由于演出跟期中考试撞期，很多课室都变成考场，我们只能灵活变通，运用云端平台来排练。这首曲难度极高，但好在顺利完成，不辱使命。”

华乐团主席李俊慷（高二）为演出做了总结，“经过半年多的幕后筹划和辛勤排练，演出终于完美落幕。站在台上，听见观众热情地喊出一个个团员的名字时，我觉得带领大家走过的每一步都是值得的！”