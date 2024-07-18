“错失恐惧”（简称FOMO，Fear of Missing Out）心态很像新加坡人熟悉的“怕输”心理，侵害身心程度则大大超越只是偶尔发作的怕输行为。本地大学生以告别“FOMO”为毕业专题项目，探索这个现代人普遍面对的心理状态。在经历求职、结婚与买房等人生阶段，看到别人比自己顺利，人比人气死人，你FOMO吗？

经常感到焦虑，压力大，而浏览社交网络让你感到疲乏、自信心低落、孤单，甚至是抑郁？这些都是“错失恐惧”（简称FOMO，Fear of Missing Out）心态引起的负面心理反应。网络用语FOMO所形容的害怕错失而焦虑，这样的心理状态长期下来不仅影响心理健康，还可能损害身体，导致睡眠质量下降、引起疲劳、对手机“上瘾”减少实体互动，以及尝试酗酒等危害健康的不良行为。

四名南洋理工大学黄金辉传播与信息学院毕业生：恩贾莉 ·拉贝恩得拉（Anjali Lavendra, 22岁） 、陈汶珊（24岁）、孙忠义（25岁）和王俊杰（24岁），组成“NO MO’ FOMO”团队。他们以告别FOMO（错失恐惧）为毕业专题项目，帮助年轻人正视并有效应对这种普遍却被低估的现象。

经历人生转折期的年轻人最容易FOMO



四名南洋理工大学黄金辉传播与信息学院毕业生展开的调查发现，年轻人由于正经历毕业、求职、结婚与买房等人生转折期，较容易与身边朋友产生比较心态，也最容易FOMO。（曾坤顺摄）

恩贾莉说：“我们的调查发现，年轻人FOMO程度最高。本地约半数社交媒体用户是21至30岁的年轻成年人。他们正经历毕业、求职、结婚与买房等人生转折期。我们其实都是FOMO的受害者。当朋友在社交平台上晒出找到工作或买房等动态时，我们可能会感到焦虑，质问自己是否跟不上‘进度’，错失了许多机会。”

陈汶珊补充，好些人对FOMO的认识局限于社交媒体，并将它视为流行词来使用，而低估这对日常生活与健康的负面影响。她说：“在专研这课题时，我们发现FOMO的概念最早在2000年作为营销策略引入，目的是促进购物欲望。此外，我们在日常生活中常接触到的时尚潮流，甚至是私召车手机应用也常以FOMO为宣传语，来鼓励人们花费。”

FOMO与“怕输”心态相关



“错失恐惧”对新加坡人来说，并不陌生，这与“怕输”（kiasu）心态息息相关。王俊杰解释，“kiasu”是福建话。根据《牛津词典》，kiasu形容一人因害怕错过而表现出自私态度，类似于FOMO，即担心他人可能在享受自己缺席的有益经历。这种心态在新加坡人中十分普遍。一项本地研究发现，FOMO与kiasu倾向呈正相关关系。当被要求选择词语来代表自己时，新加坡人最常提到的词是“kiasu”。这种态度源于新加坡独立以来的经济发展和精英制度，根深蒂固地形成了这种信念。这或许也是FOMO容易在本地群体中散布的原因。

FOMO会导致人们过分关注他人生活，与他人比较，产生不切实际的期望，及逐渐丧失自我认同感。图为提高人们对FOMO认识的路演活动海报。（受访者提供）

为更深入了解FOMO带来的身心影响，NO MO’ FOMO团队请教了由心理卫生学院设立的“新加坡青少年卓越心理健康教研中心”（CHAT）个案经理、心理健康专家，以及专研这领域的新加坡社科大学研究员。孙忠义说：“从专家们的分享能总结出FOMO会导致人们过分关注他人生活，与他人比较，产生不切实际的期望，及逐渐丧失自我认同感。长期FOMO还会导致情绪失控。研究也指出，经历FOMO的人在社交场合更容易酗酒，过度痴迷于利用时间也会影响个人休息，干扰身心健康。”

通过绘写日记等方式，有助人们进行自我反思与消除负面思绪，应对FOMO现象。（受访者提供）

NO MO’ FOMO团队通过在南洋理工大学与新加坡管理大学举办的路演活动，提高目标受众对FOMO影响的认识。恩贾莉指出，错失恐惧心理不应正常化，若因越来越普遍而被视为自然，问题会变得严重。 通过举办小型工作坊，他们鼓励人们通过讨论、绘写日记（journaling）和练习正念技巧（如冥想或瑜伽），进行自我反思与消除负面思绪。王俊杰说：“关键是将焦点从他人身上转移到自己，活在当下，以应对错失恐惧。”