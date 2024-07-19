【取火】流淌在物里的风景（下）

生活中最小，最不起眼的物品，也许陪一个人走过了惊涛骇浪，也许是一段感情的羁绊，也许是一个家庭的幸福美满。诚邀你来分享，属于你的物品，和你一起走过的风景。

一眨眼裙子已不再是白色的，却是无数的“勿忘我”。（作者提供）

校裙：飞扬的青春

开学第一天，穿着校裙的我在礼堂集合。这里的每一个学生都穿着一样的洁白校裙。一眼望去，仿佛站在一片雏菊中，充满着希望和纯真。望向四周，这将是我的第二个家。校裙陪伴我走过四年的中学生活，在我低落时给予安慰，在无助时带来安全感。

放学铃声一响，我们奔向球场，校裙在风中飞舞。 那一刹那后，裙子们躺在脏兮兮的地上，我们穿着篮球短裤在球场上打着5v5。“嘿，你这个球进的话，我请你喝水！” “真的？说好啊！” “诶！把球传给我！”

我们模仿着NBA球星灌篮、天钩，再被自己无数的空气球笑疯。我们嘻嘻哈哈，躺在地上，滚来滚去的。风听着我们的笑声，穿过我们的耳边，把地上的灰悄悄地吹到了裙子上。玩了一会儿，我们满身汗地把校裙捡起来，拍拍一下，潇洒地离开。随着打球的次数增多，裙子也逐渐灰了不少。

打完球，我总喜欢跑到画室吹冷气。美术生嘛，画室就是我的归宿。校裙在这里最委屈了，不是被颜料洒到就是被铅笔欺负。画室里诞生了许多精品，也是每条五颜六色的裙子的罪魁祸首。也可以说是裙子的荣幸吧，此生能见识到栩栩如生的画与活灵活现的雕塑。在无数的深夜里，校裙陪伴着我创作，默默地给予安全感。

我们就这样浑浑噩噩地过着日子，一眨眼裙子已不再是白色的，却是无数的“勿忘我”。“来啊，谁还没在我的校裙上签名？” 我们在裙子上写着对彼此的祝福与未说的话。泪水滴在未干的笔墨上，字迹都模糊了。

曾今如雏菊般的白裙如今已被添满了色彩，正是青春的痕迹。（文图: @messyquekies123）

一支笔的寿命可短了，哪能一直写出辉煌。（作者提供）

圆珠笔：耗尽自己的意义

从古到今，人类都喜欢用“笔”在世间留下点存在过的痕迹。可想想，一支笔的寿命能有多短呢？是学生应该都有体会，考试几天就没墨了。

高中的六月假期，我整理房间时，找到了几支小学时代用的笔。它们有的笔杆因岁月的侵蚀变得黏糊糊的，甚至还粘上了几根头发和灰尘球。其中一支小学买的绿笔，价格标签已经发黄到令人作呕了，但还未撕掉。反正，都有点恶心。

本来还想看看那个时候一支笔有多便宜，不过标出价钱的数字已被时间磨掉，似乎在跟我说它们是无价的，它们藏着的回忆也是无价的。

还记得，那时小学门口处还有阿姨经营着书店，刚学会付钱的我打开小布袋，拿出硬币，小心摆在手掌上，认真数了数后才把它们递给她。今天再回去，已经没有书店了，有些记忆中的人找不回来了，还在的人也不是原来的他们了。

人的本质是液体，是流动的，终会在时间的河流中飘向未来，飘向更远的远方。哪怕过往多么美好，世上又有谁能留得住它呢？

人人只能不断回忆，忘了，那就彻底没了。

正因如此，我这个人，总是舍不得扔东西，总觉得旧物品里残留着一缕“曾经的我”的影子。如今，家里还有我幼儿园画的画，小学各科的文件夹，中学用掉的一桶桶笔。没人知道，被旧物品的气息拥抱着的我，是多么的幸福。

偶尔，笔写着写着，颜色就越来越淡了，须要越来越用力才能在纸上留下点颜色。年轻时，我们总有很多的梦想，画在纸上，写在笔记本里。那是对未来的展望，或许我们就成了纸上所描述的人呢？

长大了才发现，未来是一堆堆考卷铺的路，没有一夜成真的梦想。现在，同样的一支笔，我们还能用它去展望未来吗？

下不了手吧，毕竟我们都知道，成年人最缺的就是青春充裕的时光和无尽的可能。

一支笔的寿命可短了，哪能一直写出辉煌。慢慢地，它苟延残喘，再努力，留在纸上的也只是深深的浅白沟壑。你说，马良的神笔要是存在，也会有这么一天吗？

其实，人从出生，手里就握着一支神笔。它在人生的白卷上缓慢地滑动，流淌着汗和泪，写下了一篇篇充满血肉的故事，最后涂抹出一片朦胧的晚霞，留给自己，留给世人。

夕阳最后的一束光在眼眸中闪烁，独自一人，或有人相伴，永夜终将随一次眼帘盖过眼珠子，降临。

“没墨了” 是我们最后的命运，但我们能因为如此，就不写了吗？

笔未到过的世界还有那么多空白，等着被涂满色彩。（文图： @sijie_meow）

昨天去喂的时候，被其中一只猫抓了，还咬了一口。（作者提供）

猫条：无条件的爱

以前一直不理解喜欢猫的人，觉得它们都有某种自虐倾向。明明狗更加热情乖巧，为什么这些人喜欢热脸贴冷屁股，去招惹这种高冷傲慢的生物?

好吧，我只能说人是会变的。我承认，我可能变成了我曾经最最不了解的人。

宿舍外面有好多可可爱爱的猫，每次都想撸一把，却因为害怕而只能看着。六月假期回国，给好多人都带了礼物，看到猫条的时候想起了宿舍的它们，也就顺便给它们买了伴手礼。

回到宿舍开始下楼喂猫。还是一如既往地不睬人，吃完了就走。我只能趁它们在吃的时候借机撸一把，也算是过过瘾。

昨天去喂的时候，被其中一只猫抓了，还咬了一口。

“好心没好报！”

莫名有些难过。总觉得好像一直是自己一厢情愿，而它们只是为了我的食物而接近我。在月色的注视下回到房间，心想明天喂它们时要怎么让它们不咬我。好奇怪。为什么我竟然还在想着要喂它们？

也许就是爱吧。有些傻的、单相思的爱。

现在想回来，以前的那种想法似乎还挺功利的。以前的我似乎总是期待爱的对等，无论在哪一种关系里，觉得付出多一些就是一种很傻的表现。

但这种想法显然才是傻的。

爱永远无法对等，至少很难。而我们又为什么一直执着于衡量爱的分量呢？爱就是爱。爱不能，至少不应该掺杂这些权衡利弊的脏东西。

只能说，希望我们都能学会无条件地爱人吧。抑或是猫。（文图：@yq_p_04）

取自取火IG@litupourworld六月特别企划

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