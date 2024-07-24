【字食族】高静娴：怀旧组合——伍佰与台剧

喜欢华语歌已经算是“怪胎”，更不用说是“老派”的伍佰。我一度隐藏着对老派歌曲的喜爱，之后慢慢发现喜欢没有错，勇于表达自己的喜欢更是可贵。为什么要在乎别人的眼光呢？

“零零后怎么会喜欢伍佰，那不是中年人才会去的演唱会吗？”

这是我每次和别人说要去看伍佰后得到的反应。

家里的一位长辈听闻我喜欢去五月天演唱会已经觉得不可思议，听到伍佰的名字后更是惊掉下巴。对他来说，伍佰是他那一代的摇滚偶像，他不曾想过与零零后拥有共同偶像。

其实对很多年轻人来说，认识伍佰都是因为台剧《想见你》的插曲“Last Dance”。老旧卡带随身听播放着“所以暂时把你眼睛闭了起来”，加上招牌动作用——用手指把眼睛遮住，感觉自己好像真的可以穿越时空。就这样台剧成为了零零后爱上伍佰的理由。我想这就是台剧的一大特点，刚刚好的歌曲配上合适的剧情，造成老歌再度爆红。虽然同样是通过台剧认识伍佰，但我更早一些。

10年前的假期，一部关于1990年代大学生活的台剧《我的自由年代》开始播放。我每天准时守在电视机前，等待最新一集。伍佰的《牵挂》是插曲之一，他也在剧中客串出演了自己，在剧中演唱此曲。《牵挂》后来成为了我的心头好，想不到一首摇滚曲风的歌，却唱出牵肠挂肚的感觉，非常深情。

男女主因伍佰结缘，刚认识时男主流川带着女主嘉恩去看伍佰演唱会，算是拉近距离的第一步。后来再一次听伍佰演唱会，他们终于突破暧昧的氛围，在伍佰演唱《牵挂》时拥抱彼此，十分符合歌词。这些情节让我憧憬，是否能够遇到如此温柔又有相同音乐品味的人。

这部台剧还顺带让我认识陌生的90年代，其中包括笨重的电脑、BB Call（传呼机）及CD随声听。在手机还没普及的年代，大家通过传呼机呼叫对方，要通话不是到电话亭就是用家里的“大哥大”，确实很不方便。好的点在于与别人对话时，无法随手掏出手机，能真正交流。现在一不留神手机就会在手里，别人的声音成为背景，而手指一直在滑动屏幕。我确实不喜欢这样，但也会陷入这个状态，无法控制，因此更羡慕90年代手机还没普及的生活。虽然沟通缓慢，可是人与人之间反而没有什么距离。没有手机分散注意力，直接面对面交流更容易交心。

回到女主，嘉恩本是个没有主见，凡事只会跟随朋友，又害怕他人眼光的女孩。后来从台湾乡下屏东，搬来城市台北上大学，从别人眼中的“土包子”慢慢蜕变成自信的自己。她在剧中的人物成长是很大的亮点。记得中学时期的我，与最初的她一样，没主见随波逐流凡事都听从别人。就算有自己的想法也无法当众表达，害怕表达后别人会投来异样的目光。太过在乎别人的看法，造成自己被绑手绑脚，没有自信。但后来受到电视剧影响，自我意识渐渐觉醒，并发现其实大家没有在注意你。我想这个道理放到现在还是非常适用，虽还无法做到完全不在乎别人的眼光，但比起以前已经算好很多了。

记得中学时期，身边的同学都是喜欢听Kpop与英语歌。喜欢华语歌已经算是“怪胎”，更不用说是“老派”的伍佰。我一度隐藏着对老派歌曲的喜爱，之后慢慢发现喜欢没有错，勇于表达自己的喜欢更是可贵。为什么要在乎别人的眼光呢？

现在，我不再在乎身边的人是否喜欢和我相同的偶像，听一样的音乐，而勇于表达自己“特别”的喜好。反正每个人的喜好不一样，不合群不一定是“怪胎”。更是发现就算一个人也是可以享受演唱会。于是在半年前独自买下票。害怕如果自己再不去，不知何时还有机会。如同《突然的自我》的一句歌词——“那就不要留／时光一过不再有。”如果喜欢就去吧，反正时光不会倒流，很多事情错过时机就无法挽回。

于是终于在7月7日星期天圆梦，去了伍佰的演唱会。貌似台剧的老朋友流川与嘉恩带着我来听伍佰演唱。现场气氛非常热闹，差不多每首歌曲大家都一起合唱，伍佰一直伴奏，给观众有机会展现歌喉。我们唱得不亦乐乎，分不出到底是谁在开演唱会。散场时，大家还意犹未尽，一边离场一边合唱伍佰的金曲，算是我去过氛围最好的演唱会之一。若要挑剔，那就是伍佰没有唱到我最爱的《牵挂》，如同电视剧中男女主分手留下遗憾。这算是小小的美中不足吧。