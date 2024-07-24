【字食族】李画扬：诞生

女人与座头鲸相望，空旷的空间里，座头鲸的心跳如同上好的鼓，她知道那是一颗比她大几百倍的心脏。

正下着雷雨，忽大忽小，不时伴随几声庞大的巨响砸开天空的一角。世界一片灰茫茫，如同一团高深莫测的迷雾。

只需要五步就可以走到底的房间里，年久失修的脏黄色灯光像信号不好似的闪烁着。古老的墙面剥落了大半，墙皮下本该是新生的皮肤，留下的却是潮湿的霉斑。墙角之间渗出少量的水，一点一点积累，滑落墙面，仿佛是肮脏画家作的斑驳的画。

屋顶在漏雨，雨水横冲直撞地冲进房间里，不久，掺杂泥土、布满灰尘的水泥地上盖着一层浑浊的雨水。浅浅的水面上飘着几张扑克牌，几个塑料袋，和数不尽的烟头。腐烂的烟味和霉味混在一起，转着圈。

称不上床的床上，女人的嘴被破布塞住。床边围着一群人，其中大多数是男人。有人按住她的双手，有人按住她的双腿。有人拿起锋利的剔骨剪刀，剪开女人高高隆起的肚子，伸手进去掏出一个接着一个婴儿。周围人都对取出婴儿时飞溅出的血水视若无睹，就算是溅到了，也只是漫不经心地抬手拭去。婴儿没有啼哭，皆是一副死气沉沉的模样，经过几个人的手，掂量、观察。

女人的脸色是无尽的苍白与恐惧，掏进她肚子里作乱的手，时不时也会碰到她的器官，对方发现抓错了，就胡乱塞回去。女人想要呕吐，嘴里的破布抵住了嗓子眼，她不断咳嗽，震得器官愈加偏离。女人感觉自己仿佛只是一个容器，她的头和四肢都不该出现在这里。

房间的门从外面打开，来了几对男男女女，使得本就不大的房间更加逼仄，周围人大声地调笑打闹，空气变得更加稀薄，女人只好把嘴张更大去呼吸。每一次胸口的起伏，牵连到身下的伤口，女人都疼得不敢再呼吸，在痛苦的循环里，疼痛被循环利用。

几对男女各自抱着一个婴儿走后，房间里乌泱泱的人群也散去了，载着女人的床飘到了房间的角落里，不知是被遗忘了，或是放弃了。女人的肚子以一种奇异的形状耷拉着皮，像是被开膛破肚取走了鱼籽的鱼妈妈。她小心翼翼地喘气，这是早就养成的习惯。

女人的血毫无保留地淌着，血水融进不断涌入的雨水，染红一片积水。女人在极度的痛楚与潮湿中昏昏沉沉，本就老旧的灯，也是房间里唯一的光线，线路进了水，不再亮了。只有灰色的光，是可见的。女人已然筋疲力竭，睁眼便耗尽了她仅剩的力气。她能感觉到房间里的水位正在飞速升高，用不了多久，她或许就会成为一具浮尸，甚至可以说雨水杀死她毫不费力。

从天花板上滴落的雨滴，均匀又轻柔地抚上女人沉重的躯体，拥抱她身下的积水，托起她，像是人生中最后一次沐浴。泡在阴冷的积水中，女人的身体变得轻盈起来，身上的伤口似乎也开始愈合。女人再睁开双眼，她飘出了房间，房外是无边无际的海，仍是一片灰茫茫。

若隐若现的迷雾中，女人看到遥远的地方有一头巨物正在向她靠近。女人等待巨物的到来，它的轮廓逐渐显现，一头座头鲸缓慢靠近她。她听见好像有人在远处欢呼，有人在远处啜泣，有人在远处呼喊，有人在远处静默。只有她不出声，感受着座头鲸的呼吸。

女人与座头鲸相望，空旷的空间里，座头鲸的心跳如同上好的鼓，她知道那是一颗比她大几百倍的心脏。