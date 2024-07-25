孙靖斐：芭乐歌、脱口秀和耽美剧

精神零食太多，才发现芭乐歌、脱口秀和耽美职场剧一样，让人在平庸日常中有缝可钻，想象其他不能或没有选择的人生。

精神零食太多，才发现芭乐歌、脱口秀和耽美职场剧一样，让人在平庸日常中有缝可钻，想象其他不能或没有选择的人生。

假如当初听爸妈的话去学医；假如自己是19岁新娘，未至中年就开启了漫长的后半生，和伴侣相看两厌；凡此种种，最终求个感觉良好，其实现在的生活也不赖，好让夜里又能安心睡去，如此日复一日。

“前老板毁了我的肠胃和灵魂，所以换了工作。”《我的新上司是天然呆》开场白就引人入胜。作为女性上班族，我也开始明白披上职场外衣的耽美剧，如何拯救世界和人心。

它画出职场界的乌托邦。从最肤浅的说起，男主角个个大长腿，下颚线和指关节一样利落分明，西装笔挺发型时尚。颜值的先天优势，加上剧情不间断撒糖，兄友弟恭的职场实在养眼又养心，打工人幻想莫过于此。同时它又给女性观众凝视之便，安心做个吃瓜群众，不入荆棘就能暂卸铠甲，是不是就能看起来更亲善些？

也是看脱口秀的月份。它总在徘徊自嘲和嘲人的边界，容易显得自怜自伤，否则就是刻薄不善良，玩笑话里藏恶意。同时脱口秀太依赖受众需求，没有切身的苦，就不可能笑到卡粉、笑出腹肌、笑完出来吃润喉糖。每种受众群体都有劫要渡，比如小白初入职场，泪腺分泌旺盛，脑细胞昼夜活跃，唯有食欲萎靡不振。又或习惯做到极限，带着新陈代谢减缓、横肉堆积的焦虑，健身房瑜伽室一不小心也变成修罗场。

最近一场我忍不住看见“中年危机”。以Z世代行为赏为段子，同场又含韩流元素，显示一种对时代潮流的欲拒还迎。也有力不从心。职业需求，看剧场我总是更故意找虐，不够烧脑就刺激不了大脑观点，有时我也讨厌这个非得要理出个所以然的功利性。自费入场终于求到心安理得，耍废躺平不内疚，但假设艺人真能以演出渡他人，他自己又能由谁来渡？

撼动制度改变人性太艰难，粉红泡泡权当避风港。耽美剧如此，脱口秀也是。

而爱情主题的芭乐歌，用跌宕起伏的编曲旋律增加风味，让你无痛无负担经历一场悲欢离合，毕竟上了发条的生活经不起反复心碎和复原。而且通勤路上正需要这帖不痛不痒的进补，好聚集恰如其分的精气神，去好奇和回应白天的琐碎杂讯。

回到假设和如果。再说也是演出外的事了，因为说秀或唱歌，都不只是嘴上功夫。向内看易有盲点和软肋，无法放下过去的人只觉得未来更遥不可及。对别人不吝于循循善诱，总是方便轻松得多。