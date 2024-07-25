35个灵魂拷问 往前走比改变过去重要（之一）

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发布 / 2024年7月25日 5:00 AM
特约记者贺倩茹一生中的挚爱是——文学。（贺倩茹提供）
特约记者贺倩茹一生中的挚爱是——文学。（贺倩茹提供）

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20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。

普鲁斯特问卷（Proust Questionnaire）起源于一种在沙龙中流行的游戏，虽然并非由法国散文家、小说家马塞尔·普鲁斯特（Marcel Proust）发明，却因他而闻名。这是一个针对被提问者的个人生活方式、价值观、人生经验等问题的问卷调查，没有标准答案。《青春+》编辑团队的记者编辑玩一次问卷，一口气解答35个问题，与自己一期一会。

答卷人01：贺倩茹
年龄：26
职业：博士研究生
学校：南洋理工大学
国籍：中国

普鲁斯特问卷Q&A：

1. 你对完美幸福的理解是什么？

这是个很难回答的问题。小时候会有很多关于“完美”的想法，渐渐地发现世界上可能不存在什么完美的事。尽力过好每一天，做自己觉得值得的事，爱自己认为需要爱的人，不要留太多遗憾就好。

2. 你最大的恐惧是什么？

怕鬼。虽然我是一个有一些科学精神、大部分时候很唯物的人，但我还是很怕鬼啊！

3. 你最痛恨自己的哪一个特点？

很难保持自律，并且在没有完成自己的计划时会非常焦虑。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点？

欺骗。

5. 你最钦佩的在世人物是谁？

没有。

6. 你最大的奢侈是什么？

在泰国买了一条一辈子也穿不了两次的很贵的裙子。

7. 你目前的心境如何？

一个情绪基本稳定的、有明确生活目标的成年人。

8. 你认为最被高估的美德是什么？

忍耐。

9. 你在什么情况下会撒谎？

认为真相会激发矛盾或者伤害对方时。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？

脸上皮肤总是长痘。

11. 你最鄙视的在世人物是谁？

没有。

12. 你最喜欢男人的什么品质？

有同理心。

13. 你最喜欢女人的什么品质？

聪明。

14. 你最常使用的词语或短语是什么？

好嘟。

15. 什么或谁是你一生中的挚爱？

文学。

16. 你什么时候、在哪里最快乐？

2023年6月和男友去希腊旅行时，罗得岛的海边和卫城脚下的合欢花树下。

17. 你最希望拥有哪种才能？

过目不忘或者瞬间移动？

18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？

没有。我模拟过很多“改变”或“重来”，我现在已经完完全全接受了我的平凡和做过的错误决定。往前走比改变过去重要。

19. 你认为你最大的成就是什么？

成长路上遇到了许许多多的困难，但我并没有任由自己坠落，仍然在往上走。

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？

随便吧。能生在一个还算不错的家庭继续做人就好，感觉做动物或植物有点风险或无聊。

21. 你最想住在哪里？

交通便利，配套齐全，绿化不错，安静的小楼里。

22. 你最珍惜的财产是什么？

我的记忆和思想。

23. 你认为最深的痛苦是什么？

失去自由，失去对自己身体的控制权。

24. 你最喜欢的职业是什么？

钱多活少，且和文艺相关的工作。

25. 你最显著的特点是什么？

很擅长合理化自己的行为。

26. 你最重视朋友的什么品质？

喜欢我，不会伤害我。

27. 你最喜欢的作家是谁？

陀思妥耶夫斯基（Fyodor Mikhailovich Dostoevsky）。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁？

梅诗金公爵（Prince Lev Nikolayevich Myshkin）。

29. 你最认同的历史人物是谁？

暂时没有。

30. 你现实生活中的英雄是谁？

我的母亲。

31. 你最喜欢的名字是什么？

彭熙。

32. 你最不喜欢什么？

难吃的东西。

33. 你最大的遗憾是什么？

没有在外婆病危的时候及时赶回家见她最后一面。

34. 你希望怎样死去？

遵循命运安排，体面一点就好。

35. 你的座右铭是什么？

保持对生活的抵抗。

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