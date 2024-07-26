到拉扎鲁斯岛数码排毒 海边慢活glamping

在疫情期间无法出国，拉扎鲁斯岛成为国人出游的热门景点。现在岛上设施升级，吸引不少国人周末来宅度假。岛上豪华露营区业主透露，周末一房难求，须提早两个月预约。一个人或三几个好友，还是和宠物同行，海风浪声、蓝天绿树，放松深呼吸……这样的旅行很疗愈。

城市生活节奏太快，没有假期出国旅行？如果只需一个周末，无需护照，就能远离城市，甚至有出国的感觉，那么，拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）绝对是个好选择。拉扎鲁斯岛是我国的南部岛屿之一，近年来计划被发展成为大自然度假天堂。除了便利商店、海上运动中心，更是有豪华露营区，适合年轻人豪华露营（glamping）。

豪华露营近年非常受年轻人欢迎，对比传统露营，豪华露营较为舒适与奢华，有冷气、大床，更是有华丽布置，适合拍照上载社媒，适合年轻人。“Into the woods”正是岛上舒适的豪华露营区，它到底适不适合周末来豪华露营呢？跟着记者一同到岛上体验在海边glamping吧。

房间宽敞设备齐全

记者乘坐快艇到拉扎鲁斯岛大约5分钟，踏上岛屿，就有人用轻型电动车（buggy）载我们到房门。几分钟车程抵达帐篷门口。打开房门，舒适的大床似乎在说：欢迎光临，房间宽敞，还有附送一桌零食与饮料。环绕房间，有露营椅、桌子，以及户外烹饪设备。可惜当天刚放下背包，就开始下起雨，无法到户外探索，因此留在房间休息与阅读。

“Into the Woods”情侣房空间宽敞，设备齐全，有露营椅、桌子，以及户外烹饪设备。（Into the Woods提供）

帐篷内还提供户外烹饪设备，方便拿到帐篷外，面对海景煮饭用餐。（Into the Woods提供）

房间有便携式火炉、平底锅、锅铲，还有食用油与调味料。晚餐时间，无须生火，开火炉放上平底锅、下油与食材就能开煮。住客可以选择从岛上便利店Sol预定烧烤配套，或是自己携带食材上岛。户外烹饪没有想象中麻烦。平时忙碌的我们很少有时间下厨，这次与友人一起下厨是个特别体验，在海滩美景衬托下，亲自烹煮的食物显得特别美味。

户外烹饪是豪华露营的特别体验，可以与朋友家人一起下厨创造美好回忆。（Into the Woods提供）

细雨一直持续到晚上，吃完饭来到公共空间Sukha Lodge，里面有熟悉的家庭游戏如扭扭乐（Twister）与叠叠乐（Jenga），也设有书架。住客可以选择到Sukha Lodge与其他房客聊天，玩游戏或从书架上挑选一本心仪的书阅读。结束一天回到房间，听着海浪声使人很快进入梦乡。

公共空间Sukha Lodge有不少游戏供消磨时间。（Into the Woods提供）

海边瑜伽课放松身心

第二天早晨，Into the Woods特地安排了日出瑜伽课，由Ommaega创办人兼瑜伽教师Mae授课。身为瑜伽的初学者，记者觉得课程程度刚刚好。Mae会建议不同难度的姿势，大家可以按照自身程度或进度跟着做。在海浪声陪伴下做瑜伽，过程十分疗愈，瑜伽课升华了整个旅程，身体与精神上达到了真正意义上的放松。与Into the Woods业主了解，计划8月开放给住户预约瑜伽课，目前计划每个星期五下午举行。

天气放晴，终于有机会在岛上走走，在阳光下享受大自然。星期六岛上人潮明显增加，有不少人到岛上野餐、露营与钓鱼等。最后体验一下绘写日记（journaling）记录岛上的海景，圆满结束旅程。

不是荒岛 岛上设备齐全

总结一日一夜住宿经验，Into the Woods房间宽敞，适合邀约一群朋友或家人一起体验慢生活，与友人面对海景煮饭实属难忘。这里也适合宠物主带宠物来，设施十分宠物友好（pet friendly）。如果真要挑剔的话，那就是厕所，因为是住户共用，离房间又约两三分钟路程，半夜上厕所比较麻烦。岛上也有不少蚊子，必备物非防蚊液莫属。虽然岛上有网络，但是记者建议尽量不使用手机，来场“数码排毒”（digital detox），趁机好好享受大自然。

便利店Sol麻雀虽小五脏俱全，价格比平常超市贵约20％。（Into the Woods提供）

来到拉扎鲁斯岛绝对不是“荒岛历险记”，这里设备齐全，不必担心没有食物可吃。岛上唯一一间便利店Sol有不少冷冻食品、杯面与零食等，还有各种生活用品。便利店麻雀虽小五脏俱全，若漏带什么物品，可随时购买。

环岛时，记者发现6月14日的巴西班让码头船只碰撞造成部分燃油泄漏事件影响了岛屿的海滩，海滩被绳子围了起来。经过清理，沙滩上留下装满残留物的白色袋子，有点影响美观破坏美景。加上海上运动中心还没重开，目前还无法进行水上活动十分可惜。若有机会体验水上活动，相信会让体验更完整。截稿前记者询问了Into the Woods业主，海上运动中目前还不确定何时重开，建议留意官方消息。

拉扎鲁斯岛海上运动中心因漏油事件影响，目前还没重开。（Into the Woods提供）

疫情之后热度不减

在疫情期间无法出国，拉扎鲁斯岛成为国人出游的热门景点。现在岛上设施升级，更是吸引不少国人周末来宅度假（staycation）。根据Into the Woods业主透露，周末一房难求，须提早两个月预约，看来疫情后岛上热度不减。

如果你不想出国，却又想逃离城市生活，可考虑到拉扎鲁斯岛来场豪华露营，体验一个周末的慢生活，来彻底放松身心。