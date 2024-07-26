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35个灵魂拷问 用音乐／卡皮巴拉吃掉孤独世界（之二）

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发布 / 2024年7月26日 5:00 AM
“卡皮巴拉”是英文单词capybara的中文谐音，意思为水豚，它们泡澡、睡大觉，被其他动物踩在身上都没什么反应。因此在网络上作为情绪稳定的代名词。（ image generator 生成）
“卡皮巴拉”是英文单词capybara的中文谐音，意思为水豚，它们泡澡、睡大觉，被其他动物踩在身上都没什么反应。因此在网络上作为情绪稳定的代名词。（ image generator 生成）

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20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。

答卷人：张鹤杨
年龄：30
职业：记者
学校：新加坡国立大学
国籍：新加坡

普鲁斯特问卷Q&A：

1. 你对完美幸福的理解是什么？

有一件想做的事，并且有办法实现它。

2. 你最大的恐惧是什么？

孤独。

3. 你最痛恨自己的哪一个特点？

想多做少，眼高手低。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点？

极度的利己主义。

5. 你最钦佩的在世人物是谁？

王志安（著名的调查记者，他的新闻理想“用冰冷的理性温暖世界”，总是能打动我）。

6. 你最大的奢侈是什么？

下雨天睡觉。

7. 你目前的心境如何？

还行。

8. 你认为最被高估的美德是什么？

勤奋

9. 你在什么情况下会撒谎？

当我不想伤害别人的时候。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？

矮。

11. 你最鄙视的在世人物是谁？

从缺。

12. 你最喜欢男人的什么品质？

同理心。

13. 你最喜欢女人的什么品质？

同理心。

14. 你最常使用的词语或短语是什么？

我先走一步。

15. 什么或谁是你一生中的挚爱？

音乐——灵魂的止痛药。

16. 你什么时候、在哪里最快乐？

大学时在意大利交换的学期。

17. 你最希望拥有哪种才能？

创作的灵感。

18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？

别学音乐，别碰乐器。

19. 你认为你最大的成就是什么？

我最好的朋友都是我最欣赏和崇拜的人。

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？

一首交响曲，每次听马勒交响曲的现场，感觉都像一场招魂仪式。

21. 你最想住在哪里？

罗马。

22. 你最珍惜的财产是什么？

房子。

23. 你认为最深的痛苦是什么？

孤独。

24. 你最喜欢的职业是什么？

能最快实现财富自由的工作，我还有好多事情想做。

25. 你最显著的特点是什么？

能吃。

26. 你最重视朋友的什么品质？

同理心。

27. 你最喜欢的作家是谁？

我不读书，除了乐谱。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁？

卡皮巴拉（“卡皮巴拉”是英文单词capybara的中文谐音，意思为水豚，也是最近动物界的新顶流。 它们泡澡、睡大觉，被其他动物踩在身上都没什么反应。因此在网络上作为情绪稳定的代名词。）

29. 你最认同的历史人物是谁？

不是历史人物，但最能自我带入（identify with）的是意大利电影《绝美之城》的主人公，文艺记者Jep Gambardella。

30. 你现实生活中的英雄是谁？

Morricone（意大利作曲家）

31. 你最喜欢的名字是什么？

Ilaria——单纯认为听起来最美。

32. 你最不喜欢什么？

让别人失望。

33. 你最大的遗憾是什么？

孤独半生。

34. 你希望怎样死去？

没有病痛，可以提早知道，把钱花光。

35. 你的座右铭是什么？

Vissi d’arte, vissi d’amore（为艺术而活，为爱而活）。

其他记者和编辑的答卷：
·35个灵魂拷问 往前走比改变过去重要

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