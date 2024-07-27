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2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛（大决赛）直播

更新 /
更新 / 2024年7月27日 10:40 PM
发布 /
发布 / 2024年7月27日 12:00 PM

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注：请点击这里观看2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（下半场）直播。

注：请点击这里观看2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（上半场）直播。

2024年“新空下”大决赛将在今天（7月27日）傍晚5时揭开序幕，《联合早报》脸书zaobao.com.sg早报逗号脸书将同步直播！

比赛分为五个组别：歌唱组（合唱）、歌唱组（独唱）、创作组（创意）、创作组（公开）以及歌曲填词组。

谁会在大决赛中过关斩将脱颖而出，成为今年“新空下”赢家？让我们拭目以待！

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。

想了解更多详情，可浏览“新空下”专题页面

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