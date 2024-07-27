2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛（大决赛）直播

究竟哪位选手会获得评审的青睐，最终脱颖而出成为今年“新空下”新谣歌唱及创作比赛赢家？《联合早报》和《早报逗号》脸书将为你同步直播。 今天的直播将分为上半场和下半场进行，我们已在傍晚5时为你直播上半场的比赛。如果你错过了上半场的比赛，可以在活动页面重看之前的直播！ “新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。