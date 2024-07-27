2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛（大决赛）直播

注：请点击这里观看2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（下半场）直播。
2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（下半场）
究竟哪位选手会获得评审的青睐，最终脱颖而出成为今年“新空下”新谣歌唱及创作比赛赢家？《联合早报》和《早报逗号》脸书将为你同步直播。 今天的直播将分为上半场和下半场进行，我们已在傍晚5时为你直播上半场的比赛。如果你错过了上半场的比赛，可以在活动页面重看之前的直播！ “新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Saturday, July 27, 2024
注：请点击这里观看2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（上半场）直播。
2024年“新空下”新谣歌唱及创作比赛大决赛（上半场）
今年的“新空下”新谣歌唱及创作比赛各组别奖项将花落谁家？《联合早报》和《早报逗号》脸书将为你同步直播。 今天的直播将分为上半场和下半场进行，我们会在傍晚7时30分为你直播下半场的比赛，千万别错过！ “新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Tuesday, July 23, 2024
2024年“新空下”大决赛将在今天（7月27日）傍晚5时揭开序幕，《联合早报》脸书、zaobao.com.sg及早报逗号脸书将同步直播！
比赛分为五个组别：歌唱组（合唱）、歌唱组（独唱）、创作组（创意）、创作组（公开）以及歌曲填词组。
谁会在大决赛中过关斩将脱颖而出，成为今年“新空下”赢家？让我们拭目以待！
“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院联办。
想了解更多详情，可浏览“新空下”专题页面。