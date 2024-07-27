35个灵魂拷问 不看收据就买单最奢侈（之三）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。

答卷人：孙慧纹

年龄：已过35但仍想当老小孩的小老人。

职业：记者

学校：社会大学

国籍：新加坡

普鲁斯特问卷Q&A：

1. 你对完美幸福的理解是什么？

“完美”太理性化了，就追求不用思考太多的纯粹快乐，已是不完美中的完美幸福。

2. 你最大的恐惧是什么？

没来得及告别就离开了。

3. 你最痛恨自己的哪一个特点？

逃避症。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点？

说谎。

5. 你最钦佩的在世人物是谁？

目前没有。

6. 你最大的奢侈是什么？

不看收据就买单。

7. 你目前的心境如何？

随遇而安。

8. 你认为最被高估的美德是什么？

克制。

9. 你在什么情况下会撒谎？

在不伤害他人的情况下可以让自己和周围的人好过一些。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？

黑眼圈。

11. 你最鄙视的在世人物是谁？

没有。

12. 你最喜欢男人的什么品质？

爽直。

13. 你最喜欢女人的什么品质？

细腻。

14. 你最常使用的词语或短语是什么？

都可以。

15. 什么或谁是你一生中最伟大的爱？

母爱。

16. 你什么时候、在哪里最快乐？

看演唱会的时候。

17. 你最希望拥有哪种才能？

点石成金～

18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？

不要有拖延症。

19. 你认为你最大的成就是什么？

目前好像没有啊……

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？

呃，真的没有特别想要重生的人或物。随缘吧，就像盲盒，未知的惊喜比较精彩。

21. 你最想住在哪里？

新加坡。家，最舒服。

22. 你最珍惜的财产是什么？

健康。

23. 你认为最深的痛苦是什么？

无法用言语诉说的痛。

24. 你最喜欢的职业是什么？

钱多事少，不用朝九晚五，又有意义不无聊的自由职业（如果有这样的工作请跟我说）。

25. 你最显著的特点是什么？

聆听。

26. 你最重视朋友的什么品质？

真诚

27. 你最喜欢的作家是谁？

从缺。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁？

小叮当（哆啦A梦）

29. 你最认同的历史人物是谁？

新加坡的首席部长大卫·马绍尔（David Marshall）。

30. 你现实生活中的英雄是谁？

没有特定的人物，但我觉得所有在各自人生中奋斗的人都是大大小小的英雄。

31. 你最喜欢的名字是什么？

语恩。

32. 你最不喜欢什么？

人生中的各种错过。

33. 你最大的遗憾是什么？

最大的遗憾是目前还不知道什么才算是人生中最大的遗憾。

34. 你希望怎样死去？

在睡梦中安详地死去。

35. 你的座右铭是什么？

一期一会（いちごいちえ）。这是日本茶道中的术语，即“一生一次的相会”，意思大概是带着任何美好事物只会发生一次的心境去享受当下。

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