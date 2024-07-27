35个灵魂拷问 不看收据就买单最奢侈（之三）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。
答卷人：孙慧纹
年龄：已过35但仍想当老小孩的小老人。
职业：记者
学校：社会大学
国籍：新加坡
普鲁斯特问卷Q&A：
1. 你对完美幸福的理解是什么？
“完美”太理性化了，就追求不用思考太多的纯粹快乐，已是不完美中的完美幸福。
2. 你最大的恐惧是什么？
没来得及告别就离开了。
3. 你最痛恨自己的哪一个特点？
逃避症。
4. 你最痛恨他人的哪一个特点？
说谎。
5. 你最钦佩的在世人物是谁？
目前没有。
6. 你最大的奢侈是什么？
不看收据就买单。
7. 你目前的心境如何？
随遇而安。
8. 你认为最被高估的美德是什么？
克制。
9. 你在什么情况下会撒谎？
在不伤害他人的情况下可以让自己和周围的人好过一些。
10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？
黑眼圈。
11. 你最鄙视的在世人物是谁？
没有。
12. 你最喜欢男人的什么品质？
爽直。
13. 你最喜欢女人的什么品质？
细腻。
14. 你最常使用的词语或短语是什么？
都可以。
15. 什么或谁是你一生中最伟大的爱？
母爱。
16. 你什么时候、在哪里最快乐？
看演唱会的时候。
17. 你最希望拥有哪种才能？
点石成金～
18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？
不要有拖延症。
19. 你认为你最大的成就是什么？
目前好像没有啊……
20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？
呃，真的没有特别想要重生的人或物。随缘吧，就像盲盒，未知的惊喜比较精彩。
21. 你最想住在哪里？
新加坡。家，最舒服。
22. 你最珍惜的财产是什么？
健康。
23. 你认为最深的痛苦是什么？
无法用言语诉说的痛。
24. 你最喜欢的职业是什么？
钱多事少，不用朝九晚五，又有意义不无聊的自由职业（如果有这样的工作请跟我说）。
25. 你最显著的特点是什么？
聆听。
26. 你最重视朋友的什么品质？
真诚
27. 你最喜欢的作家是谁？
从缺。
28. 你最喜欢的虚构人物是谁？
小叮当（哆啦A梦）
29. 你最认同的历史人物是谁？
新加坡的首席部长大卫·马绍尔（David Marshall）。
30. 你现实生活中的英雄是谁？
没有特定的人物，但我觉得所有在各自人生中奋斗的人都是大大小小的英雄。
31. 你最喜欢的名字是什么？
语恩。
32. 你最不喜欢什么？
人生中的各种错过。
33. 你最大的遗憾是什么？
最大的遗憾是目前还不知道什么才算是人生中最大的遗憾。
34. 你希望怎样死去？
在睡梦中安详地死去。
35. 你的座右铭是什么？
一期一会（いちごいちえ）。这是日本茶道中的术语，即“一生一次的相会”，意思大概是带着任何美好事物只会发生一次的心境去享受当下。
其他记者和编辑的答卷：
·35个灵魂拷问 往前走比改变过去重要
·35个灵魂拷问 用音乐／卡皮巴拉吃掉孤独世界