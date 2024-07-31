【校果】华中师生河内文化之旅 学织布跳竹竿舞感受越南传统魅力

5月27日，华侨中学30名高中生在四名老师的陪伴下，飞抵越南首都河内，开展为期六天五夜旨在了解越南传统艺术和少数民族文化的沉浸式旅游。越南文化在历史上受到中国文化很大的影响，19世纪的殖民统治又让它散发法式风情，东西文化的交融，赋予了越南文化独特魅力和多元色彩。

行程的亮点之一是学跳竹竿舞。这是当地人节日、婚礼和重要庆典上，经常会表演的充满活力的传统舞蹈。在竹竿敲地的快节拍下，舞者越过竹竿或跳入竹竿之间，身姿矫健轻盈，这需要舞者和竹竿操作者之间的良好协调与合作。看着似乎没多大难度，等到上场时才发现不易，学生一个个跳起来的动作既笨拙又搞笑。

穿上传统民族服装学跳竹竿舞，跳起来更投入。（华侨中学提供）

负责教导的舞者说，竹竿舞可以有效培养团结精神和凝聚力，她最喜欢的部分是结束时大家手牵手，象征着友谊和联系。她的分享引起学生的共鸣，尽管跳时双脚总是尴尬地被竹竿夹住，但还是非常享受参与的过程。

多样化体验环节体 学生收获满满

第三天，大家去参观织布村。他们使用的仍是旧式织布机，要织成一块布，必须经过摘棉、轧棉、弹棉、纺纱、染纱等繁琐工序，辛勤地制成色彩斑斓的布料，如同织布人的梦想，每件产品都充满了艺术灵感。这次体验突显了越南人为了掌握这门古老技艺所付出的精力和时间。作为织布村的过客，学生没有学会相关手艺，但对织布所需的复杂技巧和工匠精神有了新的认识。

越南最具特色的传统民间舞台戏莫过于水上木偶戏，这是可追溯到11世纪的古老艺术。师生在升龙水上木偶剧院 （Tháng Long Water Puppet Theatre）观看了一场精彩的演出。尽管存在语言差异，大家都沉浸其中，被造型可爱的木偶所吸引，尤其佩服在竹帘后操纵木偶的工作人员，他们利用强劲的臂力及纯熟的控绳技巧，让木偶活灵活现地演绎民间传说，令人拍案叫绝。

水上木偶戏反映越南人对生活、劳动和信仰的看法，在推广文化方面发挥很大的作用。（华侨中学提供）

实现自己的手捏陶器梦，学生把满足的笑容挂在脸上。（华侨中学提供）

越南陶瓷承载了值得越南人骄傲的独特传统和辉煌的过去。回国前，学生特地走访了著名的蝙蝠庄陶瓷村（Bát Tràng Ceramic Village）。在师傅的帮助下，学生学会了绘制陶瓷的工艺，充分享受DIY的乐趣，并把手作器物带回家做纪念。

巫绍阳（高二）受访时说：“不虚此行，多样化的体验环节有助于深刻体会越南人如何热爱他们的传统文化，在保留的同时又努力让传统焕发生机，值得我们赞赏与学习。”