35个灵魂拷问 与自己和解的路上有你（之四）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。

答卷人：李雅歌

年龄：33

职业：记者

学校：南洋理工大学

国籍：新加坡

普鲁斯特问卷Q&A：

1. 你对完美幸福的理解是什么？

全然投入，享受感恩每一个当下。

2. 你最大的恐惧是什么？

心理创伤。

3. 你最痛恨自己的哪一个特点？

懦弱脆弱怕受伤。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点？

嘲讽。

5. 你最钦佩的在世人物是谁？

暂无。

6. 你最大的奢侈是什么？

有空闲时间做喜欢的事，或像废柴一样安稳地待着。

7. 你目前的心境如何？

有点痛苦，与自己和解疗愈中。

8. 你认为最被高估的美德是什么？

上报纸的慈善。

9. 你在什么情况下会撒谎？

有话直说不大会撒谎，圆谎很累不如面对真相。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？

脸大，咬肌发达。

11. 你最鄙视的在世人物是谁？

暂无。

12. 你最喜欢男人的什么品质？

成熟且保有赤子之心。

13. 你最喜欢女人的什么品质？

温柔且坚强。

14. 你最常使用的词语或短语是什么？

就感觉……

15. 什么或谁是你一生中最伟大的爱？

上帝。

16. 你什么时候、在哪里最快乐？

跟另一半在旅行的路上，一起逛博物馆，去大自然，开启吃货雷达享受美食。

17. 你最希望拥有哪种才能？

钞能力，然后就可以无后顾之忧做想做的事。

18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？

不断改变思维模式使心境豁达。

19. 你认为你最大的成就是什么？

15岁自己一个人出来留学，熬过来活下来了。

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？

Que sera sera.

21. 你最想住在哪里？

简单自由的地方，多点大自然少点现代化，节奏慢一些。

22. 你最珍惜的财产是什么？

有纪念意义的物品，可能是别人送的一份小礼物，用心准备，讲起来有故事的那种。

23. 你认为最深的痛苦是什么？

无法与自己和解。

24. 你最喜欢的职业是什么？

以兴趣为职业，有源源不断的动力。

25. 你最显著的特点是什么？

热情.

26. 你最重视朋友的什么品质？

坦诚交心，敞开分享。

27. 你最喜欢的作家是谁？

C.S. Lewis.

28. 你最喜欢的虚构人物是谁？

Minion小黄人，是一群很活泼有灵气的史前生物，有点坏蛋调皮，无脑也无忧无虑。

29. 你最认同的历史人物是谁？

耶稣。

30. 你现实生活中的英雄是谁？

另一半。

31. 你最喜欢的名字是什么？

没想过耶。

32. 你最不喜欢什么？

不喜欢失去生命的活力。

33. 你最大的遗憾是什么？

大学四年没能完成自我启蒙。

34. 你希望怎样死去？

睡去。

35. 你的座右铭是什么？

Faith, love, hope.

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