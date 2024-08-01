郭毅杰：我在南大中文系写金曲奖

文化制度的政治功能显而易见，问题在于手段，更关乎目标。

那个年头，我们这些新生还未1001就想4099，以为踏步原地反复眺远可望不可及的杯状，便能拉近导论基础与毕业论文的距离。课余期间轻描淡摹三年后两万字的构想，仿佛话语中的蓝图真能铺写成歌。谈笑间，日月飞纷，雏形似乎愈见明晰，各有关怀抱负待等施展。

每每兴想研究对象，便会发现——我想要说的，前人们都说过了。曾几何时，现代中文歌词导读（如今停办多年）催生不少以流行音乐为题的论文。当然，我相信能做得比他们好。一条条宽窄不一的库存题目被轮番打枪，而终究锁目金曲奖，冥冥之中回返九年前开始关注该颁奖典礼的初衷。他问，你真的要做音乐？毕竟台湾海峡两岸关系不再开堂，无论流行音乐抑或台湾政治皆无任教专家。不过，差距（gap）正是转机，这或是毕业前夕我所仅剩的坚持。

前几年，尽可能以繁体书写个人作业，作为美学思潮的有意为之，却碍于大学终年的繁文缛节，至此搁浅化繁为简。首篇五千字草率了事，赶在无形的截止之前。我们心知肚明，人云亦云的瓦合之众非心之所向。他说，你还没找到你的声音。这不是第一次，也将不是最后一次听到这番话。想说的太多太多，思绪却难觅确切的字眼落实为话句，满纸词不达意捆缚瓶颈。

那就回一趟台湾吧（此处图书馆及网络资料库不太给力）。其实早就预备赴往音乐祭，只不过给自己冠冕堂皇的理由开脱，重温前些时日留台的感触点滴，再进补近期出版的相关论著。走访曾饮食起居的公馆商圈的茉莉二手书店，在书架与书架的夹缝之间屡屡意外寻获宝藏，那些必须亲自上山下海才能巧遇的书目和杂志期刊。原想完成初稿一粒字也没写就，然而此行为紧接而至不到三个月的冲刺补充满满的电力与元气。

毕论毕竟是自我的修行，写作是折磨人的东西，然则阅读与思考能引致新奇发现。华语（广义）流行音乐不仅关乎华语（狭义）流行歌曲，更囊括多种且多重的语言音乐形态，其中不乏蕴含深刻社会关怀与多元理想的佳音。那些曾被漠视的母亲舌喉的声响，如今我将之一一听聆细数，欲在毕论与生活中为它们找到恰如其分的位置同归宿。至少那是给大学的我最后的功课。

过了许久，第二个他问，得奖与否，是否暗示评审团失去公正性？我认为，所谓公正难免主观的判断，入围得奖亦是如此。风水轮流转，云涌龙跃子堕。文化制度的政治功能显而易见，问题在于手段，更关乎目标。

第一个他没说，我的声音到底有没有找着。

他或会微笑着反问，你觉得呢。

（毕业论文详见郭毅杰《文化奖励建制的认可政治：以台湾金曲奖（2015－2023）为案例》）