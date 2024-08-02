35个灵魂拷问 把烦恼丢给上世纪（之五）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。
答卷人：高静娴
年龄：23
职业：待上大学中
学校：南洋理工大学
国籍：马来西亚
普鲁斯特问卷Q&A：
1. 你对完美幸福的理解是什么？
无忧无虑，不用为金钱而烦恼，身体健康，可以做自己喜欢的事。
2. 你最大的恐惧是什么？
失去至亲。（虽然要迟早要面对但还是很害怕）
3. 你最痛恨自己的哪一个特点？
很容易放弃，做事不够坚持。
4. 你最痛恨他人的哪一个特点？
势利眼。
5. 你最钦佩的在世人物是谁？
羽生结弦。
6. 你最大的奢侈是什么？
演唱会门票。
7. 你目前的心境如何？
想躺平。
8. 你认为最被高估的美德是什么？
诚实。
9. 你在什么情况下会撒谎？
如果说实话会伤害到人，那我宁愿撒谎。
10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？
腿粗。
11. 你最鄙视的在世人物是谁？
想破坏别人感情的人。
12. 你最喜欢男人的什么品质？
不会想那么多，不会走心。
13. 你最喜欢女人的什么品质？
细心、注意细节。
14. 你最常使用的词语或短语是什么?
Help!
15. 什么或谁是你一生中的挚爱？
音乐，心情好不好都可以听一下。
16. 你什么时候、在哪里最快乐？
小时候在摩托车（电单车）上兜风最开心。
17. 你最希望拥有哪种才能？
不够睡也不会感觉累。
18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？
不要一直觉得尴尬！
19. 你认为你最大的成就是什么？
终于考上大学？
20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？
不用工作就有钱花的人。
21. 你最想住在哪里？
靠海的地方，理想的话在家乡最好。
22. 你最珍惜的财产是什么？
奶奶留下的遗物。
23. 你认为最深的痛苦是什么？
失去方向，每天不懂在做什么。
24. 你最喜欢的职业是什么？
歌手。
25. 你最显著的特点是什么？
随和
26. 你最重视朋友的什么品质？
愿意为我花时间与心思的朋友和愿意听我讲废话、抱怨的朋友。
27. 你最喜欢的作家是谁？
暂无。
28. 你最喜欢的虚构人物是谁？
哆啦A梦，可以变出很多法宝解决很多生活问题。
29. 你最认同的历史人物是谁？
暂无。
30. 你现实生活中的英雄是谁？
爸爸妈妈。
31. 你最喜欢的名字是什么？
羽生结弦。
32. 你最不喜欢什么？
最不喜欢麻烦别人。
33. 你最大的遗憾是什么？
无法陪伴奶奶最后一程。
34. 你希望怎样死去？
无痛的死去。
35. 你的座右铭是什么？
把烦恼都丢到上个世纪。
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