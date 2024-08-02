35个灵魂拷问 把烦恼丢给上世纪（之五）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法，但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春＋编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷，有人快快回答交差，有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷，相信你也有所启发和收获。

答卷人：高静娴

年龄：23

职业：待上大学中

学校：南洋理工大学

国籍：马来西亚

普鲁斯特问卷Q&A：

1. 你对完美幸福的理解是什么？

无忧无虑，不用为金钱而烦恼，身体健康，可以做自己喜欢的事。

2. 你最大的恐惧是什么？

失去至亲。（虽然要迟早要面对但还是很害怕）

3. 你最痛恨自己的哪一个特点？

很容易放弃，做事不够坚持。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点？

势利眼。

5. 你最钦佩的在世人物是谁？

羽生结弦。

6. 你最大的奢侈是什么？

演唱会门票。

7. 你目前的心境如何？

想躺平。

8. 你认为最被高估的美德是什么？

诚实。

9. 你在什么情况下会撒谎？

如果说实话会伤害到人，那我宁愿撒谎。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点？

腿粗。

11. 你最鄙视的在世人物是谁？

想破坏别人感情的人。

12. 你最喜欢男人的什么品质？

不会想那么多，不会走心。

13. 你最喜欢女人的什么品质？

细心、注意细节。

14. 你最常使用的词语或短语是什么?

Help!

15. 什么或谁是你一生中的挚爱？

音乐，心情好不好都可以听一下。

16. 你什么时候、在哪里最快乐？

小时候在摩托车（电单车）上兜风最开心。

17. 你最希望拥有哪种才能？

不够睡也不会感觉累。

18. 如果你能改变自己的一件事，那会是什么？

不要一直觉得尴尬！

19. 你认为你最大的成就是什么？

终于考上大学？

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生，那会是什么？

不用工作就有钱花的人。

21. 你最想住在哪里？

靠海的地方，理想的话在家乡最好。

22. 你最珍惜的财产是什么？

奶奶留下的遗物。

23. 你认为最深的痛苦是什么？

失去方向，每天不懂在做什么。

24. 你最喜欢的职业是什么？

歌手。

25. 你最显著的特点是什么？

随和

26. 你最重视朋友的什么品质？

愿意为我花时间与心思的朋友和愿意听我讲废话、抱怨的朋友。

27. 你最喜欢的作家是谁？

暂无。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁？

哆啦A梦，可以变出很多法宝解决很多生活问题。

29. 你最认同的历史人物是谁？

暂无。

30. 你现实生活中的英雄是谁？

爸爸妈妈。

31. 你最喜欢的名字是什么？

羽生结弦。

32. 你最不喜欢什么？

最不喜欢麻烦别人。

33. 你最大的遗憾是什么？

无法陪伴奶奶最后一程。

34. 你希望怎样死去？

无痛的死去。

35. 你的座右铭是什么？

把烦恼都丢到上个世纪。

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