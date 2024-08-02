【环形废墟】贺倩茹：万能青年旅店

正像文学批评家说着“作者已死”，推崇着文学多义性一样，观众在大厦和采石场的崩塌声中，看到我，看到你，看到他们，看到歌词内外的故事，再也坐不住，要站起来歌唱，要呐喊出自己的声音时，就预示了其作品旺盛的生命力。

上回说到，当文字无法解救我时，便会求助于摇滚。

今年2月至3月初，我埋首在学院的办公室里一整月，查资料、看文献、写文章，终于提交了论文后，我感到急需进入另一种介质，换一种方式呼吸。正好3月11日是万能青年旅店“冀西南林路行”亚洲巡演的新加坡站，便紧急收购了一张位于一楼中轴的演出门票。

2010年，万能青年旅店（简称万青）发行了首张同名专辑《万能青年旅店》，这时中学的我不听摇滚，更听不懂《杀死那个石家庄人》。长大一些，勉强称得上是文艺青年，结交了朋友A，发现她的个性签名写着——“是谁来自山川湖海，却囿于昼夜，厨房与爱”。彼时并不知道这句话是《揪心的玩笑和漫长的白日梦》中的歌词，也没有恋爱，更没有被困在厨房，倒是第一次离开家乡，到另一个城市读大学，算是来自山川湖海的一员，勉强能感悟到一些“怀着远大理想奔赴某个地方的人们，最终还是被困在了琐碎的日常生活里，变成了庸庸碌碌的普通人”的怅然。

3月11日，万能青年旅店在“冀西南林路行”亚洲巡演的新加坡站谢幕。（贺倩茹摄）

2020年，万青终于发行了第二张专辑《冀西南林路行》，而我已然是一个学文学的人了，也认识了朋友B。万青发行新专辑的当天，他便迫不及待将这张许多人期待已久的专辑分享给所有人，并买了数码专辑赠送给那些不会花钱去听的人，比如我。带着收了礼物，要给对方积极情绪价值反馈的压力，仔仔细细听了B喜欢的《郊眠寺》，感到惊喜。

学古代文学时知道，文明起源时，诗、乐、舞三者往往是无意识地结合在一起，产生于人们的日常生活和宗教祭祀活动，后来的唐诗宋词元曲，也当能和乐、和舞。学现当代文学史，老师讲新诗，有时会遗憾新诗丢失了古诗词的韵味，现代意象又难以融入古诗的格律，现代歌词更是丢失了诗歌的风骨。但在《郊眠寺》里，我仿佛窥见了一点古典与现代共存的可能：

“切断电缆 朝霞晚风

临时收入 临时生活

切断电缆 数字云烟

费月光 免费惊险

月光熔铁星 铸我神与心”

在《郊眠寺》里，仿佛窥见了一点古典与现代共存的可能。（贺倩茹摄）

切断的电缆，断掉的网络，不稳定的收入与生活，未尝不是周朝召南地区小官吏抛衾弃裯，天未亮就出征的惶惶生活。仍然存在的自然风景，朝霞晚风与免费的月光，与他出门所见的“嘒彼小星，三五在东”，也许并无不同。（见注）“月光熔铁星 铸我神与心”“西郊有密林 助君出重围”混在《古诗十九首》摘句中，好像也不会让人觉得十分违和。

三月的演出于The Theatre at Mediacorp举办，在剧院坐着听摇滚，无异于一种惩罚。演到中场，有观众大喊：“能站起来吗？”不知道谁答了一句：“能。”便再没有人坐着。

《杀死那个石家庄人》是否写着2001年石家庄的靳如超案，《采石》是否是一种生态批评，其实并不重要。正像文学批评家说着“作者已死”，推崇着文学多义性一样，观众在大厦和采石场的崩塌声中，看到我，看到你，看到他们，看到歌词内外的故事，再也坐不住，要站起来歌唱，要呐喊出自己的声音时，就预示了其作品旺盛的生命力。

注：

嘒彼小星，三五在东。肃肃宵征，夙夜在公。寔命不同。

嘒彼小星，维参与昴。肃肃宵征，抱衾与裯。寔命不犹。

——《诗经·国风·召南·小星》