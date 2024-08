35个灵魂拷问 家在哪里就住那里（之六）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法,但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。青春+编辑部翻出19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷,有人快快回答交差,有人用了几天时间审视人生。看完我们的系列答卷,相信你也有所启发和收获。

答卷人:陈淑丽

年龄:50+

职业:编辑

学校:新加坡国立大学

国籍:新加坡

普鲁斯特问卷Q&A:

1. 你对完美幸福的理解是什么?

完美本就不存在。最大的幸福是和挚爱的家人在一起,不必再负重前行,能自在地做着一直想做的事像写诗写小说。

2. 你最大的恐惧是什么?

怕壁虎。

3. 你最痛恨自己的哪一个特点?

想太多。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点?

虚伪。

5. 你最钦佩的在世人物是谁?

暂无。

6. 你最大的奢侈是什么?

花了很多钱,买了说是多功能,清洗却困难,洗完又组不回去(崩溃),现在躺着生灰尘的家电。

7. 你目前的心境如何?

等待中,相信the best is yet to come(最好的尚未到来)。

8. 你认为最被高估的美德是什么?

公开的善良。

9. 你在什么情况下会撒谎?

逼不得已。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点?

这一点那一点,多一点少一点。

11. 你最鄙视的在世人物是谁?

既然鄙视不提也罢。

12. 你最喜欢男人的什么品质?

有担当。

13. 你最喜欢女人的什么品质?

坚韧坚强。

14. 你最常使用的词语或短语是什么?

想死(求生欲强却累得被逼成口头禅)。

15. 什么或谁是你一生中的挚爱?

母亲和孩子。

16. 你什么时候、在哪里最快乐?

和孩子们在金门,趴在大床铺上吃着铁蛋,天南地北聊通宵。

17. 你最希望拥有哪种才能?

孙悟空的分身术。

18. 如果你能改变自己的一件事,那会是什么?

顾虑太多,勇敢一点放飞自己。

19. 你认为你最大的成就是什么?

暂无。

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生,那会是什么?

不想重生。

21. 你最想住在哪里?

家在哪里就想住那里。

22. 你最珍惜的财产是什么?

健康,health is wealth(健康即财富)。

23. 你认为最深的痛苦是什么?

清醒活着却失能。

24. 你最喜欢的职业是什么?

Profiler(犯罪侧写师)。

25. 你最显著的特点是什么?

50+之后被说:慈祥(个人觉得是:刻苦耐劳)。

26. 你最重视朋友的什么品质?

懂我,什么都不说都懂的默契。

27. 你最喜欢的作家是谁?

黄碧云(最纠结的一题,有选择障碍,想写的很多很多:木心、郑愁宇、Wisława Szymborska、夏宇、林耀德、管管、西西、顾城等等)。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁?

花妈(家蝼荣子创作的日本漫画《我们这一家》),羡慕她总是不可以不管不顾地做自己。

29. 你最认同的历史人物是谁?

从缺。

30. 你现实生活中的英雄是谁?

父亲母亲。

31. 你最喜欢的名字是什么?

从缺。

32. 你最不喜欢什么?

琐碎冗长看又看不懂却一定要懂的条文。

33. 你最大的遗憾是什么?

母亲的早逝。

34. 你希望怎样死去?

睡着死去,好死是最难得最大的慈悲。

35. 你的座右铭是什么?

随处自在。

