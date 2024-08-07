【校果】安德逊实龙岗初院开学周 40多项活动寓教于玩

第三学期的第一天，安德逊实龙岗初级学院学生并没有像往常一样安静地回到课室开始学习，而是沉浸在欢乐的氛围中，各个角落都洋溢着欢声笑语。为了让学生在新学期有一个美好的开始，学校特别推出了“Learn and Play”（“学与玩”）半日主题活动。6月24日，全院学生都参加了这次活动。

保持开放心态 快乐学习新技能

大家可从40多项活动中选择自己感兴趣的项目，活动涵盖了运动、艺术和生活技能三个领域。运动类如保龄球、射箭、泰拳和高尔夫球；艺术类如尤克里里、电子绘画、K-pop和现代舞，以及生活技能类如烘焙、花艺和摄影等，备受学生的欢迎。每个参与的学生都在这半天的活动中收获满满，既增长知识，又享受乐趣。

不论是熟悉的课程，还是全新的体验，学生都保持开放的心态，认真参与并享受每一堂课带来的乐趣。这次活动不仅为了培养学生的兴趣，也希望有助于他们未来的全面发展。更难能可贵的是，学生有机会结识来自不同班级和年级的新朋友，增强彼此的联系。

高一学生张赫然参加了高尔夫球课程。他说：“这是我第一次接触高尔夫球。这次活动让我对高尔夫球运动有了更深的了解，学到了基本的技巧。我还了解到在学习和生活中，耐心的重要性。在活动过程中，我们遇到的最大挑战是：总是无法用球杆打到球，但教练一直鼓励我们不要放弃，只要耐心地调整好挥杆姿势，击球就不是难事。我印象最深刻的是教练发起的挑战，只要我们能把球打中操场上的一个牌子，就可以免费获得冷饮。每次击球都让我们心跳加速，期待着能够命中牌子。当一名女同学成功击中牌子时，我们都开心得手舞足蹈，雀跃欢呼。”

“学与玩”半日主题活动中，学生可选择参与各种运动，如高尔夫球。（安德逊实龙岗初级学院提供）

校友返校尽享欢乐时光

6月29日（星期六）迎来返校日。今年的返校日首次在新校址举行，但活动内容依然延续传统。活动从上午8时开始，学校为返校的校友及家长提供早餐，并准备了各种体育活动。颁奖典礼在上午10时开始，共有129名学子上台领奖，表扬他们在2023年A水准考试中取得的优异成绩。院长王有成在致辞时，由衷感谢学院的合作伙伴——家长、高等学府和相关企业。他们和学校携手紧密合作，在学生的成长过程中，扮演了举足轻重的角色。有30名合作伙伴上台领取“合作伙伴奖”，以表扬他们为学校做出的杰出贡献。

安德逊实龙岗初级学院院长王有成在颁奖典礼上致辞，感谢家长、高等学府和企业与学校紧密合作，在学生成长过程中发挥了重要作用。（安德逊实龙岗初级学院提供）

颁奖典礼结束后，校友纷纷与老师和同学在拍照角落合影留念。学校和返校日学生委员会的成员还为访客准备了许多运动项目和手工活动，让校友能够彼此建立情感联系。此外，各大表演类的课程辅助活动也让学员一展才艺。当然，这样的活动也少不了美食的陪伴。校方这次邀请了更多小吃摊位进入校园，如嘟嘟糕、爆米花、棉花糖、冰淇淋，还有炒面，每一个摊位前都排起了长龙。

校方邀请了更多小吃摊位进入校园，不少校友在冰淇淋摊位前排队。（安德逊实龙岗初级学院提供）

回返校园参与活动的校友林欣惠说：“我认为这次返校日是一个很好且难得的机会，让我们能够与许久未见的同学和老师见面，并为那些在会考中表现出色的同学庆祝。相信大家都在这次活动中，体验到久违的快乐和像家一样的温暖。我想感谢校方为我们这些毕业生组织这样的活动，以及学生和老师为此付出的时间和精力。”

返校日当天，校友和院长王有成（红色上衣者）在运动场上玩飞盘。（安德逊实龙岗初级学院提供）

学生策划委员会的高一同学陈文慧是首次在高中参加返校日活动。她分享了自己的看法，“我很享受与其他委员会成员一起策划当天的活动流程，并测试每个活动的趣味性。我们能够为校友举办一场愉快的活动，我感到非常有成就感，也很自豪。”