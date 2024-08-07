【字食族】李汶轩：多佩尔冈格分身

若不是书写的方式不同，听起来还以为是同一个人，单单名字就让人觉得不可思议。由于名字的相同，魏侦探不自觉地与嫌犯作比较。说也奇怪，此人的家庭背景、兴趣爱好和个性与自己恰恰相反，简直是两个世界的人。

魏侦探跨过门槛就浑身打颤。他对屋内摆设与装潢产生一种惊人的熟悉感，却又莫名奇妙觉得房子里的格局有些蹊跷。不可否认的是周围似曾相似的气息，仿佛自己曾来过这里，只是一时想不起是什么时候发生的事。此次的任务是要调查并逮捕一名嫌疑犯。按提供的资料显示，嫌犯通过冒充他人身份试图盗取钱财，并伪造虚假内容扰乱社会秩序。

跟踪嫌犯两周后，所幸了解他的生活作息，虽然还没摸透他的底细，但迫于在业绩上想寻求突破，打算直接采取行动。趁其出门时，潜入嫌犯的住家搜查有利的线索。有趣的是这名嫌犯的署名叫卫立爰，而自己的名字是魏利源。若不是书写的方式不同，听起来还以为是同一个人，单单名字就让人觉得不可思议。由于名字的相同，魏侦探不自觉地与嫌犯作比较。说也奇怪，此人的家庭背景、兴趣爱好和个性与自己恰恰相反，简直是两个世界的人。

书桌上的文件都是井井有条地把疑是盗取的资料排列得整整齐齐，就连下个月的“目标”和“干案计划”都规划妥当。日记本上标记的都是些“与兄弟吃饭”“约女友庆生日”和“和客户谈生意”的生活琐事。桌上一份履历显示他毕业于美国哈佛大学经济学院，目前是一名房屋经纪。翻查电脑中的资料也没有发现任何违法的线索，唯一的发现是嫌犯的交友圈子特别广，通过社交媒体认识很多朋友，多半都成为自己的客户。嫌犯在投资股票方面颇有一手，几个月内户口翻倍，加上各方面大小投资的被动收入，以及房屋经纪人的佣金，身价总值有高达六位数。利源难以置信，假使这一切是以正当合法的方式获得的财富，此人绝非一般优秀。

他有些纳闷，此人既然这么富有，为何要做违法的勾当？他顿时觉得有些不对劲。地毯式地翻查了屋内所有线索后，翻查半天仍无犯罪线索，只能咬牙默认对方无罪，愤愤不平地离开现场。

第二天，魏侦探继续跟踪那名嫌犯的举动。

咖啡馆的门铃响起。一名身穿笔挺西装英俊潇洒的中年男子走到预定好的位子坐下。周围的人无论男女都禁不住以欣赏的目光看向他。不久，一名年轻穿着时髦高贵的欧裔女生，手提限量版名牌包包大摇大摆地坐到了他的对面。看样子貌似哪个富豪的女儿。坐在隔壁桌的魏侦探听见那男子以流利的英语，正与女生讲解新建私宅的合约。女生开口说话时，英语说不到两句，时而会掺杂其他外语。男子见状像调动收播频道般，立刻转换到女生熟悉的语言交谈。女生心花怒放，听得津津有味，而在一旁的魏侦探听到一头雾水，理不出一个所以然，却只能硬着头皮不懂装懂。

后来的几天，魏侦探开着他临时租来的车，成天尾随着男嫌犯的蓝宝基尼。嫌犯工作的区域在高级住宅区，常与富商的圈子往来。下班后，男子会以普通穿着与女友在高级餐厅用餐。利源去到这些地方感觉如履薄冰，不仅文化上难以融入，而且更可恨的是几个月的积蓄就这样付诸东流。他的内心很不是滋味。凭什么他能在大街上光明正大地挥霍炫耀，逍遥自在地过着光鲜亮丽的生活 ，而我却像个小偷一样鬼鬼祟祟地跟在后面等你露出破绽。

每次看见男子在线上或线下与人做交易时，一开始只是追踪调查。现在是打从心底恨不得他立马作出一些不道德的行为，能被逮个正着，出一出内心这股闷气。

有好几次，男子和女友常会到访这个偏僻的孤儿院中心。还以为他不怀好意，终于要露出马脚，决定偷偷跟在后头心里便暗暗叫喜。后来，听中心的院长说，才发现男子从小亲生父母遭遇车祸过世，自己成为孤儿后，是靠好心收养自己的养父养母带大的。如今成立这所孤儿院希望能回馈社会。

魏利源听罢咬牙切齿，二话不说就拂袖而去。他记得不久前自己还向父母伸手要钱，内心又汗颜又恼怒。

隔天，警察总署卫警监发布贴文：一名男子冒充侦探，四处盗取他人的资料，以及侵犯他人隐私，并试图以不正当的手段获取他人钱财被捕。被逮捕的男嫌犯姓魏名利源，是个无所事事的流浪汉。

附注：多佩尔冈格，doppelganger音译，指分身或幻象。