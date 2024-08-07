【字食族】黄信谊：最终章

这段日子，我的感官被无限放大。我知道风吹过时花落的声音，被暖阳照耀过后纸张温煦的味道，更看见了镜中的自己。从一些随笔，到将途经的每一场风景延展成了浪漫的续集，我以为自己是在写生活，直至写作渗透进了生活，我才知道是生活在撰写着我。

转眼间，走到了故事最终章。不长不短的一年里，我脚步所及眼睛所见又或是心之所想的，都转换成了絮絮叨叨的文字跃然纸上，灵感爆发时它们肆意挥洒，枯竭时又烦闷至极。我的文字有时毫无章法，匮乏得无法赋予它华丽的辞藻，只是我缓缓吐出的些许言语，但很多时候，比起传递给他人什么信息，写作本身更多的是自我慰藉的过程。

一年前，我时隔许久握起笔，想写点什么，惊恐地发现一句简单的话，我竟写得磕磕绊绊，像是丧失了文字表达的能力，又怕一切只是无病的呻吟（小声说：其实我觉得无病呻吟也是一种文字抒发，况且“无病”又或“有病”全凭作者与读者的理解），但被截稿日追着跑的一年间，我笨拙地与文字重新打起交道，为了收集素材，我重新慢下脚步，抬起头观察人们的行色匆忙，打量起窗外掠过的景色，仿佛回到了那个我只拥有书本，最单调但最丰盈的时光。这段日子，我的感官被无限放大。我知道风吹过时花落的声音，被暖阳照耀过后纸张温煦的味道，更看见了镜中的自己。从一些随笔，到将途经的每一场风景延展成了浪漫的续集，我以为自己是在写生活，直至写作渗透进了生活，我才知道是生活在撰写着我。

生活中每一个决定引领着我，我虽选择了加入“字食族”，但实在说不上是我选择了写作。于我而言，写作不是一种能力，而是每个人与生俱来的本能。在我清楚意识到自己喜爱文字前，我会在雀跃、茫然、愤怒，抑或是一片空白时落笔，它们未经雕琢修饰，赤裸裸地袒露着我最真实的想法，它流露得那么自然，就像我们生来就会爱人的本能一般。所以，与其说是我选择了写作，更多的是写作包容了我，文字力量的强大在于它的宽容，无论多少次的迷失，我都能在自己或别人的文字中找回自我。

所以我想说，只要愿意拿起笔，克服所谓的“文字羞耻”，我们都能用浓墨的色彩去书写世界，世界的斑斓或平淡，一花一树的绽放与凋零都取决于笔下的自己，要相信文字堆砌起来的世界能抵御时间的消逝，记忆的消亡，文字若不朽意志亦留存。 很多时候，我的文章里都会出现“炽热”“浪漫”“纯粹“这几个字，它们是我主观意识中衍生出来的词语，也许具有自我欺骗性，但它们是我对自己最大的期许，也是我给你最真挚的祝福。

最后，一群怀抱着不同理想的文字咀嚼家，因对文学的喜爱聚集于此，一番碰撞后，来到了各自的最终章，我们在这节点上挥手道别。但正因为知道相似灵魂的相遇相惜，所以不害怕离别，持着热爱与赤忱开启新篇章，期待下次的相见！