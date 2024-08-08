买新衣卖旧衣　一窥Z世代的“二手生活”

Z世代刮起穿搭二手衣风潮，有人爱买旧衣，有人到二手市集摆摊或开网店卖二手衣物。几名售卖旧衣物的年轻摊主分享了摆摊的经验和秘诀。记者选出了心目中最“红”、最“酷”、最“善良”、最“少女”，以及最“手巧”的店铺。至于为什么要买旧衣物？受访青少年理由各异，有的觉得价格合理又能买到“新”衣，有的认为二手衣有风格又跟上潮流。

穿搭二手衣（thrifting）近年来很受Z世代欢迎。很多年轻人选择自己经营二手商店，甚至到二手市场摆摊售卖旧衣物，也在社交媒体分享如何在二手市集摆摊等。较受年轻人关注，定期举行的二手市场有The Hammock Market（每个月第一与第三个周六）、The Luggage Market（每个星期天）与Fleawhere（每个星期六和星期日）。星期六上午记者来到位于加冷的Aperia Mall，去The Hammock Market一探究竟。

The Hammock Market 在2023年1月开始举办，已经是个成熟的二手市集。这里有约50个摊位，除了有民众售卖自己的旧衣物，还有二手店铺、网店到此摆摊。民众可以上网申请摊位，价格从58元起跳。大多数二手店铺都是售卖衣物，但记者发现售卖二手相机的摊位也引起不少人围观。市集早上11时开门就有不少民众前来，到了下午1时更是热闹。为了解这股二手衣物风潮，记者采访了几名前来摆摊的摊主。



许多年轻人在二手衣服堆里寻找心仪的衣物，感觉就像在寻宝。（郑一鸣摄）

帮顾客找到心仪衣物最开心

刘姵玲（29岁，传播经理）是个二手衣物爱好者，她从2023年12月开始购买二手衣物，其中包括衣服、鞋子，以及帽子等。刘姵玲已经有半年的时间没有购买全新的衣物，为了发展兴趣，她还特地开了专门售卖二手衣物的网店。Retrospade的二手衣物售价介于10至100元，都是由刘姵玲亲自挑选，部分衣物来自国外，有品牌或较为复古的衣服售价比较贵，但也有价格大众化的。

刘姵玲说，卖二手衣服最开心是帮客户找到心仪的衣服，他们满意，自己会很开心。她相信在庞大的二手市场，人们是可以用合理的价钱买到喜欢的衣服，价格与风格（style）两兼顾。

除了在网上售卖衣物，刘姵玲也会到二手市集摆摊，如The Hammock Market。她与记者分享，开始摆摊时没有经验，但有其他前辈分享小贴士帮助她，因此她觉得二手市集是个温暖的大家庭。刘姵玲认为，现在的二手市场很受年轻人欢迎，女皇镇购物中心（Queensway Shopping Centre）、哈芝巷（Haji Lane）都是二手商店的聚集地，相信未来二手商店在新加坡还有发展的空间。

刘姵伶身为二手衣服爱好者，觉得二手市场的魅力，就是可以用实惠的价格买到心仪的衣物，价格与风格两兼顾。（郑一鸣摄）

卖出旧衣为新衣腾出位置

余思颖（27岁，财务顾问）、张文绮（25岁，营销专家）、李伊琳（26岁，业务支持经理）、蔡泓敏 （25岁，业务支持经理），这四名女生一起到The Hammock Market摆摊，希望能卖出她们的旧衣物，为新衣腾出位置。

余思颖透露，她们差不多每个星期都到会到网店购买新衣服，有时候买太多，导致很多衣服只穿几次，或根本没有穿。因此她与好友们一起在The Hammock Market合租摊位，趁机低价（5至20元）出售这些衣服。

李伊琳觉得如果很少穿，可以把衣服卖出去。这样做可以支持环保，让旧衣服找到新主人。对于穿搭二手衣，李伊琳说，她较少购买二手衣服，自己是有尝试上二手平台Carousell买过二手衣服，但还是较常买新衣居多。

而对于这次二手市集摆摊的体验，蔡泓敏认为，售卖旧衣物的“秘诀”是要与顾客沟通，知道他们要找什么款式的衣服，这样会更容易把衣物卖出。因为愿意把衣物低价出售，她们四人一起赚了大约700元，收益不俗，希望下次还能前来。

二手商店聚集地

除了二手市集，二手商店也十分受年轻人欢迎，甚至有很多是年轻人经营的。女皇镇购物中心是二手商店“隐藏”的聚集地，大约有10家店铺。记者在6月学校假期最后一天走访，有不少青少年到此购物，让老旧的购物中心活跃不少。

记者推荐5家店铺：

★最“红”店铺：@HONSIEPONSIE

在IG有超过2万3000粉丝，店主本来在网络二手平台Carousell售卖父母的旧衣物，收到不错反响，转战社媒Instagram，然后一步步从快闪店（Pop-up Store）到开实体店。店主也时常与妈妈在Tiktok上拍短视频宣传店铺，拥有2万5000粉丝，比IG还多，最红店铺非他们莫属。但要拥有如此高的人气，店的商品肯定有特别之处，店里多样化的衣物，不断成功地吸引人潮。

HONSIEPONSIE在IG拥有超过2万3000粉丝，算是二手店铺里的“网红”。（高静娴摄）

★最“酷”店铺：@WEARE

WEARE是由三个年轻人合开的店铺。年轻人最懂年轻人，店内衣服较为青春，主打“The Coolest Thift Store”（最酷二手店铺）。店铺时常会拍短视频，为年轻人改造形象，帮他们变有型（stylish），吸引想要尝试不同风格的年轻人。

WEARE是三个年轻人合开的店铺，吸引不少青少年前来购物。（高静娴摄）

★最“善良”店铺：@NightingaleThrift

Nightingale Thrift是慈善二手店，除了应聘特殊人士，店里的收益会捐赠给慈善机构。所有售卖的衣物都由公众捐赠，风格十分多样化，受众更广更大众化，不只适合年轻人。

Nightingale Thrift售卖的衣物都是公众捐赠，风格多元化，适合广大的受众。（高静娴摄）

★最“少女”店铺：@TheDreamVault

如店铺名称The Dream Vault十分梦幻，店铺主要售卖适合少女的衣物，不仅有衣服，还有许多可用来搭配的首饰与包包。进入The Dream Vault购物，相信可以获得一套完整少女风格的穿搭。

除了衣服，The Dream Vault也售卖许多少女风格的配饰与包包。（高静娴摄）

★最“手巧”店铺 ：@Bhabie’sMarket

Bhabie’s Market主打旧衣再造（reworked clothing），店主会把旧衣物改造成新款上衣、包包等，成为焕然一新的款式再推出售卖，市场上独一无二，十分特别。如果不想与别人撞衫，去Bhabie’s Market寻找独特的二手衣物肯定没错。

Bhabie’s Market主打旧衣物再造，店里许多衣服与包包都是用旧衣物改造而成。（取自店家IG）

价格实惠、符合风格，还是“潮”？

在女皇镇购物中心的二手店铺，大部分都有设置打折区，低价（5元起跳）出售二手衣物，一般设置在店门口较显眼的位置。如果你没有太高的预算，却又想购买“新”衣物，不妨尝试在打折区“寻宝”。

不少店铺在店里会设置打折区，一般都是5元起跳，适合想要买“新”衣物，却有一定预算的消费者。（高静娴摄）

记者在走访二手商店与市集时，询问了前来购物的青少年为什么购买二手衣物。他们都给了不一样的答案，有的因为价格实惠，用较低价格就可买到“新”衣服；有的认为可以买到适合自己风格的衣物；有的觉得很“潮”（fashion）。每个人都有不同的理由，但能用合理的价钱买到心仪的衣服，不失风格又跟上潮流，还能支持环保，一举多得。