月光侧目，在这皎洁乌云繁星满天的夜幕里为了她的勇敢，赠予了她一把银色巨剑，祝愿她之后的日子里星光久伴，心境明晰，万事无惧。

今日十分潮湿。

一团雾濛濛的湿气裹住了整个房子，像是一层沉重黑色的云紧紧地环抱住了全部的她，隔绝了所有无声的尖叫和痛苦的吵闹。

前些时候兴致盎然摘来的玫瑰已经开始旧了。嫩黄的花瓣垂着头便触碰到绿色的花梗，透明的水露滑到花瓣尖儿吹了个转瞬即逝的泡泡再重返到扎实的土里。或许在她醒来前，花瓣就可以再一次和许久未见的根进行最后的见面，然后一起在湿热的泥土中等待下一位伙伴的到来。

昨日睡得很晚。

夜间的十点起一切就静下来了。

世界在这一瞬间开始就可以是她的森林， 心灵如流萤般全部敞开。深色的草披上了恒久的月霜，地面是一望无垠的雪原。起伏的山丘永远卧在远方，他们沉稳又温暖， 深处葱郁间可以滋养出最野性的玫瑰。灵动的河流在经过几个岔口后再重逢、交融，共同流向了一个地方。若是寻常，她会赤裸着脚，花上一些时间跨过这片森林归家。但在灰心丧气的日子里，比如现在，她就只会抱着腿坐在一块巨大的石头上认真等待一场如期而至的暴雨。

纷扰的思绪是这场雨的共谋。 轰然落下的时候，把她淹入进了一片漆黑的池塘。七个月亮在她头上同时升起，今夜，她与这奇妙的世界前所未有的靠近。事物的脉络犹如一卷清晰的卷轴在她眼前展开，月亮们引导着她从复杂的前传，走到了故事的潮汐。再往深处些，就会是一切既定的结局。但她最后抵达最后一颗月亮的时候，却把它搅乱成了一片波光粼粼的小鱼。她拒绝接受最后一颗月亮的馈赠。

原本包容的池水不满她的荒唐决定判一场惩罚给她。于是，黑色的水流入她的身体里，挤压着她脆弱的器官。当所有五官都被填满窒息的时候，一尾游离海水的鲸却撑起了她，缺失的氧气涌进了她的鼻腔，充满了她细幼的血管，温暖的力量重新回到了她瘫软的四肢。愤怒的池水气急败坏地看着这个无理的闯入者，长久孤独的沉默岁月就是为了这一瞬间，就差那么一点它就可以获取她的掌控权，如今却被这离奇的救赎者给破坏了。愤怒的水珠不甘地跳到他们的背上，使劲地拖拽着他们即将离开的身躯，这是它们仅有的最后一击。

她喘着粗气，背着上万颗水珠，在池塘中站了起来，月亮终于只剩了一个。

鲸鱼跃入远方后便不见踪影。

方才的挣扎像是一场幻影，但她知道至此之后，她都可以踩着这滩池塘回家。月光侧目，在这皎洁乌云繁星满天的夜幕里为了她的勇敢，赠予了她一把银色巨剑，祝愿她之后的日子里星光久伴，心境明晰，万事无惧。

厚重的雾水被月亮烤得冰凉，忍不住分散开来。静谧的月光晒进她的房间里，从黑云的怀中接过了她，守护着她至少今夜睡得稍微晚些，稍微安稳些。