【取火】张一凡：秋氓

不久的将来，人工智能会迅速取而代之更多的空间，景色会不断变化，变得更加冰冷。而到那时候，我坚信这秋色的美将会化成阳光、空气、水，成为新的必需品；化成树林、天空、书籍，成为人们新的向往。

秋天的颜色，在大部分人的认知中以黄色为主观意象。长期生活在夏季的我们不了解，这个时节应该用“斑斓”来形容。这种斑斓当然也有一个主色。那就是红色。

这个“红”的主角当由枫树来体现。而枫树的叶子不是随意生长的。科学家给出了一个“浪漫且励志”的理由，是枫树对自然界压力反应的结果。枫叶变红是气温迅速降温，枫叶为了延缓脱落，同时使树能够吸收更多的营养。其中枫叶中大量花青素的作用下形成的红色。深秋的第一场霜后，是观赏枫叶的最佳时刻。你给我严寒我给你妖娆。这是枫的品行，也是它的美学生态。所以有了杜牧的“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”。

中国东北山上的红叶。（张一凡摄）

中国北方的秋天虽阴郁多云，但没有起风。不然，秋风一起，一夜枯枝，秋色便荡然无存，多少有些过于凄凉。园区有一小片银杏林，东黄西绿仿佛能感受到冷暖空气的流动。一棵挺立在艳阳下的银杏树，一片饱受风霜的黑土，其实各有各的生命与沧桑，它在四季里有生活、痛苦、挣扎、快乐，甚至死亡，煞是美丽。

自古逢秋悲寂寥，但同时也会让人心存丰盈。自然规律不会因人的悲喜而改变，一切都是心境的投射。我坐在银杏林里放空， 远处有几名保洁人员走进了我的眼帘。他们是被物业主管要求过来打扫林中的落叶。我上前劝说着，能不能不打扫这林中的落叶。一是浪费人力；二是叶子没有影响路面交通；三是我的一些私心，不想让人无端打扰自然的作画。他们说提意见要找主管，因为主管的意思是干净才算整洁，有秩序才是美。我只好拿起了电话打给主管，我重复着上述三点，无奈中表达了常识性的“落叶归根”，我那朴素的认知。结局还好，主管采纳了我的建议。不是因为常识，不是因为美感 ，而是我业主的身份。这片银杏林对我而言应该是生活，而对他们来说是工作，是秩序的维持。

在秋季快结束之前，我回到了美国巴尔的摩，看着公寓前满地无人打扫的银杏叶，再看看路上不同种族的行人。在这更有野性的环境里，我不仅想起了之前在银杏林发生的小插曲，也不禁问自己如何客观、中立、公正、全面地看待并不相同类型的美丽。

美国巴尔的摩公寓门口的杏树。（张一凡摄）

审美的偏狭何尝不是一种智力的缺陷。这不是指个人，而是一种社会现象。在这个被物质占据的时代，精神需求无处附着，是不允许的；是次要的；是不被重视的。我们太容易被权力动机所左右，而对大众来说，美学何曾不是一种服务权力的工具，是微乎其微的插件，附属产品。一个物业主管可以主导一个小区的美学生态；那一个县长，一个市长，一个国家领导者呢？他们对美学的认知左右着社会对美学的重视与普及。

可是作为人的个体“美学生态”呢？

是外表？是学识？是见识？是文化？是物质？是信仰？是民情秩序？是法律？是体制？

在一个由人类主导的社会，整个社会的美学生态，当然会因为每一个个体的“颜色”的光芒让社会变得璀璨！这当然是一个积极的想法。反之，当然是枯萎与荒芜，是认知的愚氓；生命的终结；世界的消亡。

自然规律不会因人而改变，但秋天会因为人而改变。

我们需要一个什么样的社会？一个怎样的人生？什么样的品行？建设怎样的民情秩序......

我们先从“秋”色开始，对秋的认知与秋的美学启蒙。

黄霑《流光飞舞》：半暖半冷秋天，熨贴在你身边……

李商隐《夜雨寄北》：君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池……

不久的将来，人工智能会迅速取而代之更多的空间，景色会不断变化，变得更加冰冷。 而到那时候，我坚信这秋色的美将会化成阳光、空气、水，成为新的必需品；化成树林、天空、书籍，成为人们新的向往。

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