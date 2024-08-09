【取火】李欣融：相对完美

生命里的一切，其实不都是一种相对吗？没有人完整，不是每样事情皆如你所愿，人生更不可能一帆风顺、万事顺遂。但愿我们都能放宽胸怀，秉持豁达的心境，接纳与拥抱生命里的瑕疵，活出一种相对完美的人生。

某天大扫除时，我欣然发现一本在小学时期写的日记。翻阅微微泛黄的纸张，风儿吹起，翻到标题为《我的愿望》的一页，瞥见蜿蜒蓝色字迹写着：我要长到1.85米！再往下翻，列满无数个长大后想从事的职业：歌手、厨师、诗人、飞行员……看到这里，我忍俊不禁。啊，当时的我竟是如此天真无邪！

兴许，是童言无忌吧。

想必我们都曾经信誓旦旦地宣布长大后的志向，轰轰烈烈地在纸上描摹美好的未来蓝图，堆砌心中那座完美的城堡。蓦然回首，才发现那些脱口而出的“心愿” 却被时间扑了空，在现实面前，是如此遥不可及，甚至不切实际。

记得小时候我很喜欢这则语录：“奔向月亮，即使没到达，也会落在星辰中央。” 或许好强是人的天性，毕竟人往高处走，水往低处流，一开始，我们总会为自己设下最完美的目标。我承认自己曾是个完美主义者，无论是对人对己都要求甚高，追求卓越，不达成某个目标就不罢休。这让我变得心胸狭窄，当结果与付出不成正比时，我就会颓废不已。在人际关系中，我偶尔会与同学们产生摩擦，因为我往往奢求别人把事情做得完美，不愿意将就或妥协。

后来，我逐渐悟出了“妥协”也是一种可贵的人生态度。道家有个理念是“无为”，是指顺着自然的规律做事。所谓的“无为”并非一种消沉的“躺平”心态——什么都不做，而是懂得适当地放手，随遇而安，与世推移。

这让我忆起了一段切身经历。中学时期，由于听信“理科前途无量”的说法，就盲目“跟风”选修理科，结果成绩一落千丈，堕入无底深渊。上了高中，我果断地转为文科，而一切就此步入正轨，我也在A水准考试中考出优异成绩。如今，每当想起这件事我都会问自己：若是当时没有狠狠地做出转文科的决定，而是坚持读理科，我还能取得现在的成绩吗？我是否会因为所谓的“不放弃”，而被困在不喜欢的领域里打转？

或许，失败未必意味着我们要加倍努力地往同个方向迈进，有时可能是在暗示我们往全新的方向出发。从小到大，父母和老师总是灌输我们，失败后不能气馁，要振作起来、坚持到底。但我觉得这句话只说对了一半。另一半在于，我们还必须确保努力的方向是对的，是有意义和建设性的。努力不等同于强求，倘若某样东西实在不适合自己，有时候抽离反而是明智之举，继续努力只会走弯路，错过那些本应该属于自己的风景。紧紧攥着错的不放，又怎能邂逅对的呢？

适当的执着，是倔强。过于执着，就是固执了。

不仅在学业方面，职业规划亦是如此。很多时候，最初立下的志愿，与最后从事的未必相同。我就认识这么一位拥有精湛写作才华的学长，最后却和许多中文系毕业生一样，当上了华文老师。有一次，我试探了他的想法，问他为何不当全职作家，能发挥所长，又能按照自身步伐窝在家里写稿，无须朝九晚五，多幸福啊！

他却说了一句发人深省的话：“作家是我的身份，但教书是我的工作”。起初我并没有完全理解，但经过一番思索，仿佛领悟了什么。我才发现自己在童年时期立下的志愿：歌手、诗人等，都是在这个竞争激烈的社会中，无法提供稳定的经济来源，难以维持生计。要在这些特殊行业里出类拔萃，还需要天时地利人和，并非易事。

从童年时期到现在，我的思维模式产生了巨大转变，从一开始抱有许多虚无缥缈的宏愿，到最后渐渐成熟并沉淀下来，学会以理智、清醒且平静的心态判断和审视一切。与其立下好高骛远的目标，现在的我更倾向于设定渺小且更具针对性的目标。

最终，基于现实的考量，我们在生活里都被迫做出一定程度上的妥协，但这并不一定是件坏事，反而是生命的智慧。人生不是乌托邦，取舍和退让是常态。懂得妥协，其实能让我们把生命图景看得更清晰，从而得知下一步该何去何从。对于像我这样即将从大学毕业的学生而言，找到一份安稳的工作是当务之急，脚踏实地、稳扎稳打地走好每一步，是亘古不变的道理。

然而，这不代表丧失个性、听天由命，我们依然能在忙碌的罅隙中腾出时间追求兴趣爱好，寻找工作与生活、忙碌与休闲之间的平衡点。或许，“完美”并非我们在童年时期编纂的一本本《桃花源记》，而是经过适度的取舍后，换来让我们相对满意与舒适的生活状态。

生命里的一切，不都是一种相对吗？没有人完整，不是每样事情皆如你所愿，人生更不可能一帆风顺、万事顺遂。但愿我们都能放宽胸怀，秉持豁达的心境，接纳与拥抱生命里的瑕疵，活出一种相对完美的人生。

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