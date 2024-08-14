【字食族】陈思洁：日记本先生

这个世界是缺少了发现美的眼睛。自己随意丢走的负面情绪，哪怕只有日记本能理解，它就不用呆在心里的垃圾桶过夜了。

日记本先生：

大笨钟又响了，我还没机会带你去英国伦敦。时针总是那么急，又抢先走了一步，说是不知从何时起，多了80亿伙伴跟它赛跑。

钟面上的刻度不留人。众人都在追时针已然模糊的影子，大概也只有你不介意输掉那场人人都想赢的比赛。一年前的今天，好像还是个特别的日子。这种小事情，你记得比我还清楚。

那时，还有半片完好的草地。我写下《不平等的条约》后，仅仅一年时间，那块地就全部围起来建学堂了。如今，连乘搭双层巴士都无法跨越高高的围篱。时日不多的草地悄然离去，昔日的那片风光藏进心底，再也没有重现人世间。

人与自然，现实与情感，新事物与旧回忆…… 各种矛盾在小岛国的每片土地上拼个你死我活。

你去助力“过去”那一边了吧？

我嘛，恐怕只能说造化弄人。那片草地上新建的组屋会是我未来的新家。

今天的人类和古代敬仰的神仙有得一比。迅速拔地而起的一座座城市代替了大片自然生态，成了独属于他们的仙境。

是愚蠢吧，明明《迟到了》却还是高高在上的模样。我只知道，神装久了，是会被收回的。

《迷宫里的我们》是个转折点，人生这座庞大的迷宫，从未让我感到如此无措。我瞥见命运之手控制着迷宫的迷雾，胜者谦虚地感叹那是“运”，败者惋惜地感慨“命”啊。

为何脆弱大多意味着服从和接受？就像你永远在包容我的所有缺点一样，他们在无限包容世界的不完美。

中学毕业后，我荒废了此生最长的学校假期，天天呆在家里，送走了一批又一批朋友出国去世界各地游玩。充满圣诞气息的12月，我擦去泪和鼻涕，写着《沉重的从来不是钱》。亲眼见过家人的苦，我心甘情愿用我的“小我”来换他们更好的生活。

理想主义者总有点小悲观，但我还是向往《烟花一瞬》的结尾：没有美好，只有万众一心，众志成城。

有天，我偶然在巴士上听到对面的小男孩和他父亲谈着当天的早餐。过后，小男孩大胆地说他想去乐高乐园。父亲低着头，划着手机，全程没有人再说一句话。

那份安静我听得难受，回家就写下了《许愿》。

小时候有幸读到《绿野仙镜》，让它治愈我的一生。我们生来是一团潜能，而非天生“没有”什么。梦想是操舵轮，吹一口勇气，船就能启航。陌生海域自然有归来一无所有的风险，从个人的角度，我更希望《稻草人》的结局是：“那个夏天，干稻草飞向了更遥远的天边，拼凑着梦想的碎片。”

我一直想写井底之蛙的故事，却一直没找到亮点写。它在文档里快发霉时，我尝试全新的科幻题材，写下了《井》，有了些思考。

天空相当于外部环境、别人的宇宙。若是天堂，会怎样？是地狱，又怎样？被逼进别人的世界，会怎样？被推回，又会怎样？

《假想朋友》是另一个转折点，我慢慢开始坚信每个个体都是金子，有他的使命和价值。长假闷在家里，没疯也会被逼疯。从小，我总习惯掩饰自己的难过，成全别人的快乐。不够坦诚是我与他们的距离，也是我的保护色。

何时评判的人成了《有罪的 “无辜”》，而被评判的人成了《“有罪” 的无辜》。

包容与接纳各种个体难吗？人为什么总是做不到？《木头人》是为所有习惯委曲求全的孩子写的。《自愈术》是为所有爱多想和受过打击的孩子写的。

这个世界是缺少了发现美的眼睛。自己随意丢走的负面情绪，哪怕只有日记本能理解，它就不用呆在心里的垃圾桶过夜了。

等下，现在几点啦？

胡说，太阳都快落山了，你还说是早上八九点钟！

倒是让我想起了一位故人，他也和你一样，如此不管太阳。

有天，我要带你去伦敦会会他。

心一想，钟声就响。

那时，我们就去环游世界。