【字食族】彭怡茜：落叶

我们都是一片片落叶。被风决定了去向，左右上下。有的落叶相遇又离去，有的落叶被风摧残了心灵，有的落叶被风吹成一道道完美的弧线落下。

新加坡的天空没有秋季。街边的树一棵又一棵，落下的叶子一片又一片。这么些落叶，却没有自己的季节。没有季节的落叶，似乎不过是这个干净完美的城市里，碍眼的脏乱的人们须要不断清理掩盖的部分。

好烦人的落叶，无能的落叶。可我们也是落叶。脆弱，无能，无用，受尽唾弃的落叶。

我们都是一片片的落叶。落下的那一刻起，便注定要随着地心引力落入土里，被大地吞没，然后销声匿迹。一片落叶便是向土而落。没有一片落叶是例外。有的落叶任由地心引力牵引着。死——哦不，落了就落了吧，没什么的。有的落叶不甘如此，极力找寻向上或是保持的方法，不想面对自己终将落入土里的事实。

当然，还有一些落叶极力想要落地。它们找寻各种捷径，尝试投入泥土的怀抱。当然，没有多少人理解。他们觉得这些落叶都有病。殊不知，这些落叶在看似还算完整的外表下，藏着已经腐烂不堪的内心。再不落下，就要腐烂至外表。它们不想被世人看见那种狼狈的破样子。于是极力尝试接近土地，却被世人所唾弃。

可笑的落叶。

我们都是一片片的落叶。脆弱无比，一捏就碎。任何风吹草动都能影响我们的轨迹。任何的一点微风细雨都足以打败我们。没有一片落叶逃得过宿命，这点我们都知道。但有些落叶更不幸吧。我只能说。那些不甘懦弱的落叶，抵着风吹雨打顽强地飘着，尝试对抗风和土地。胜者成为万叶所崇，当然更多是丑陋无比破烂不堪地落入土里。还不如一开始就接受风雨的洗礼美丽地离去呢。

可悲的落叶。

我们都是一片片落叶。有的落叶落下时依然漂亮，完美无缺。是美丽的落叶啊。它随着风落成一道漂亮的弧线。有些落叶落下的那一刻起便是破烂不堪的，颜色让人发呕，甚至伴有暴风雨带来的泥泞脏土。残缺，肮脏，毫无欣赏之处。只有美丽的落叶落到地上，才值得人们的惋惜。只有美丽的落叶在风中舞蹈时，才能获得人们的掌声。有些残缺的落叶在落下的瞬间，竟然还幻想着能够舞出美丽的弧线，甚至幻想得到掌声和鲜花。落叶本就不配得到鲜花。破烂的落叶竟然异想天开。可笑。

无知的落叶。

我们都是一片片落叶。受到风的摇摆。左右上下。一片又一片的叶子相遇又离去，相依又相别。挽留不了的。落叶的生命力是那么微弱，怎能敌那风急雨落？一片落叶想走，一片落叶想留。于是落叶被雨打散。有的落叶想靠近彼此，却因那风雪漫天无能为力。

可怜的落叶。

我们都是一片片落叶。被风决定了去向，左右上下。有的落叶相遇又离去，有的落叶被风摧残了心灵，有的落叶被风吹成一道道完美的弧线落下。一切自看天命——哦不对，风的安排。有些落叶先走，有些落叶慢一些。

不公平啊，风和树都不公平。人生和风声同样令人委屈。但没关系。因为我们都是落叶。因为我们都是将要被大地所吞噬的落叶。

反正最终都是泥土里的养分，又何必比较，又何必让自己短短落下的那数十载掺杂着负责的痛？我们终将死亡。我们终将不复存在。又为什么要给自己找麻烦呢？

都是落叶，分什么高低贵贱。

一辆车驶过地面，掀起千层落叶浪。一片片的落叶随风舞蹈，飘荡。这也许是它们最后的谢幕吧。也可能是不甘。谁知道呢。谁又会在乎。落叶只是落叶。谁又会在乎落下时是否美丽，身上是否斑驳。

没有人在乎。