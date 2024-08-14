【校果】女子水球国手叶璟萱 以战果向青春致意

叶璟萱（高二，18岁）是代表新加坡女子水球队出征国际赛的运动员。目前就读于华侨中学高中部的她，是品学兼优的好学生，是同侪看齐的榜样，是家长眼中“别人家的孩子”。支撑着她的不仅是童年的梦想，也是希望传承水球的体育精神，更是一颗为国争光的赤子之心。

高压训练磨练出坚韧毅力

一谈起水球，叶璟萱便两眼发光。毕竟她从八岁起就接触水球，12岁进入国家青少年队时还是年龄最小的运动员。2023年，她代表我国在东南亚运动会拿下亚军，凭此殊荣获新加坡奥林匹克基金会林荣福奖学金。同年和2024年的全国校际运动会上，她和队友亦携手创造了华中女子水球队的新纪录——蝉联冠军。

叶璟萱（后排左一）和新加坡女子水球队的队友在场上合作无间，在场下情同姐妹。（新加坡全国奥理事会提供）

叶璟萱是出色的青年运动员领袖，但律己甚严的她认为，人外有人，天外有天。她说：“我算不上天才，只不过是体力和协调性较好，可以在这个基础上发挥。”凌晨5时30分天未亮，她就现身游泳馆，早上8时结束训练后赶往学校，一周仅休息一天。像这样周而复始的高压训练，丝毫没有削弱她对水球的热爱，反倒磨练出坚韧的毅力。面对训练和学业的双重压力，她说：“要站到世界舞台上，就一定要付出。”

代表国家意味着极大的荣誉，但有得必有失，因为“肩上的压力会很沉，大家都在看你怎么表现。但有压力也是好的，它鞭策我砥砺前行”。虽然叶璟萱偶尔也会感到孤独和疲惫，但很清楚不是每个人都能进入国家队，这个机会必须牢牢把握。

2023年，女子水球队在柬埔寨举行的第32届东运会上为我国赢得一枚银牌。叶璟萱（后排左五）和队友手拿着吉祥物“Rumduol”合影留念。（新加坡全国奥理事会，蔡明峰提供）

国家队与校队的骄傲

国家女子水球运动员大多不是全职的，对她们而言水球是纯粹的热爱。队内年龄差最大为15岁，在国家队备受宠爱的小妹妹叶璟萱，在华中水球校队里却化身成为身经百战，经验丰富的指导员。她毫不吝啬地传授新手技术，尽己所能提升校队的水平。同样在国家队和校队的王舒恩（高二，17岁）这样描述叶璟萱：“非常成熟，懂得如何与不同年龄的人交流。”华中水球队负责老师林爱华则赞不绝口：“她是团队不可或缺的中流砥柱。”

平日里，叶璟萱追求着极致的时间管理，为集训和比赛而四处奔波已让她养成分秒必争，心无旁骛的习惯，充分利用赛前空余时间学习，即使在海外也不例外。在泳池之外，她和一般高中生无异，和时间赛跑是常态。叶璟萱很感谢让她深有归属感的华中大家庭，并相信在老师和同学的支持鼓励下，能在学业和运动上做出一番成绩。

回首来时路，叶璟萱满怀感恩，她说：“坚持初心，方得始终，水球是我的热忱，是梦想的启航。我想谢谢过去那么努力的自己。只要继续坚持，梦想终会成真”。如今的她在泳池里绽放光彩，对这项运动的未来有着美好的愿景，“我希望更多的年轻运动员加入，让女子水球的发展能越走越远。”