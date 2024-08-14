【校果】走出课室“采蜜”学母语——裕驱初院母语双周侧记

裕廊先驱初级学院在上半年为修读母语的高一学生举办了母语双周活动，在各类丰富的活动中有一个亮点，即是首次将定位竞答比赛（location quiz game）引进母语的教学，让大家走出课室，在游戏中学习母语与相关知识，达到寓教于乐的效果。

问题藏在九组二维码

指定的集合时间还没有到，兴致勃勃的学生已经提前在大讲堂入座，期待活动的开始。在这个定位竞答比赛中，老师在校园内各处藏了九组二维码，学生找到这些二维码后，即可扫码来到“知识抢答”页面。学生须运用母语来阅读，并回答与环境、文化、科技三大主题相关的问题，回答正确即可获得一分。每组二维码包含的问题数量不同，总共有40题左右。

老师讲解游戏规则后，学生分为五至六人的小组，在组长的带领下跃跃欲试。有学生开玩笑说：“待会儿大家会像一群群的蜜蜂一样，飞到校园里的各个地方去找二维码——那就是我们的‘花蜜’。”这有趣的比喻让大家开怀大笑，更是摩拳擦掌，准备分头去“采蜜”。

老师一宣布比赛开始，大家就“一窝蜂”地“飞”向校园各处，迫不及待去寻找二维码。一开始大家都是在一张张二维码前，五六个人围绕着一个手机屏幕讨论答案，但随着比赛的展开，有些小组发现这样做效率不高，于是便分工合作，分派责任。“侦查员”负责寻找二维码，并拍照传回给组长；“智囊团”则紧跟组长左右，负责资料查询和答题。合作方式就像蜂群的分工——采蜜和酿蜜。一路上，有不少小组的“智囊团”在紧张地讨论着答案，时不时听到欢呼声，看来是答对题目了。

学生分工合作，有的负责找二维码，有的负责答题。图为一群学生找到隐藏在校园的“花蜜”（二维码），组长赶紧扫码。（裕驱初院提供）

比赛的题目相当有特点，既有趣味性，又符合高中母语课程的要求。如：“新加坡正转型为智慧国，你认为对学生至关重要的能力是什么”，学生要从“领导能力”“阅读能力”“数码技能”，以及“团队合作”中，选出正确的一项。“智慧国”和四个选项都是学生在课堂上学过的口试话题中所用的词汇。通过回答问题，学生也能学到“转型”这个词语，这就是所谓的轻松学习、寓教于乐吧。

有些问题的设置比较“刁钻”，上网搜寻不见得能找到结果，必须综合各种资料，运用批判性思维进行整合与概括。如：“通过哪些组成部分可以描绘一个特定社群的文化”，答案到底是：“公共学校、体育馆、信仰和价值观”，还是“艺术、服饰、信仰和食物”，又或是“国家公园、公共博物馆、游乐场所和图书馆”？这些有趣的问题很大程度上激发了学生的斗志，大家聚在一起上网查询、讨论，甚至几乎是争论，母语的学习在不经意间便更上一层楼。

鼓励学生关注时事课题

一个小时后，比赛结束，学生陆续返回大讲堂。老师宣布分数最高的三组并颁奖给他们，鼓励大家继续学习母语。奖品是老师精心准备的小礼物，有传统零食和游戏。高一学生沈佩玲分到一盒飞机棋，她开心地说：“真没想到我的小组会获得第三名！这个活动拓宽了我的知识面，也让我掌握了一些文化和科技领域中较为艰深的词汇。这个活动也令华文课变得更有趣，让我乐在其中。”

通过定位竞答比赛，不仅让学生更享受学习母语的过程，也激发了他们学习的兴趣，在答题的同时也增加了自身的知识储备量。据了解，虽然负责技术的是校外的专业团队，但比赛中的题目都是由母语部的老师合作完成。

受访的马来文教师洛丽娜说：“采用创新的方式进行母语教学，目的是为了丰富学生的母语学习体验，鼓励学生关注时事课题，并培养他们的批判性思维。”