自嘲学历最低 苏汉创业是为了解决实际问题

连创三家公司，29岁的苏汉说，每次创业是为了解决自己面临的实际问题。但他提醒：别为了创业而创业。缅甸的创业环境充满挑战，他在当地的办公室设置了四层电力保障，安装了三套无线网络设施，以确保工作的稳定性。缅甸的人才外流非常严重，苏汉的愿望是看到当地年轻人，在自己的国家也能找到合适的工作，安居乐业。

★编按：青春＋编辑部策划了崭新的《新加坡青年图鉴2024系列》，共分六期，访问了各行各业的本地青年，也请他们填写了普鲁斯特问卷（Proust Questionnaire），一窥他们的生活、思想、价值观，以及人生经验。

无论在信奉“学而优则仕”的东亚社会，还是坚持“唯才是用”的本地制度，学历都为人看重。但29岁的本地小伙苏汉却没那么在意，他从华侨中学高中部退学转到义安理工学院，并开启了自己的创业之路。苏汉目前经营着三家公司，还玩笑说自己是公司里“学历最低的人”。

分享创业经验，苏汉说：“最重要的是，不要为了创业而创业，那样反而更容易失败。”（特约沈康雄摄）

苏汉的第一家公司jrc.sg创办于2015年，当时他在义安理工学院影音媒体系就读最后一学期。jrc.sg是一个用户对用户（peer-to-peer）之间租用摄影器材的平台，模式类似于“Airbnb”这样的共享经济。第二年，他又创办了Stratupmedia，专门为初创企业拍摄宣传片、制作创始人访谈等内容。

在缅甸看到了创业的可能性

“因为两家公司发展都不错，需要扩张招聘。但作为初创企业，人才流动率高是一大挑战。每三五个月我就要对新人重新讲解工作内容，非常伤神，于是我把眼光投向了缅甸。”苏汉说：“自2013年首次去缅甸旅行，我目睹了缅甸的互联网普及率发展很快。人口结构中青壮年比例很充足，而且同为前英殖民地，当地人从幼儿园就开始学英语，所以我一直觉得在这里有创业的可能性。”苏汉并不会讲缅甸语，但当地的经理都可以用英文沟通，其中还有人曾在新加坡留学。

2018年成立的Crossworks，起初只是苏汉前两家公司设立的后端办公室，处理视频剪辑和会计等行政事务。但不久后，大多是初创公司的客户发现苏汉的模式也能解决自身的类似问题，于是委托他在缅甸也帮他们招聘人才，并共享办公室。如今在Crossworks工作的有120多人，其中大多数是客户企业的员工，约八成是新加坡公司，也有来自美国、香港、澳大利亚和马来西亚的企业。

在Crossworks团队办公的人员已经超过120人，多数受雇于新加坡企业。（受访者提供）

苏汉表示，缅甸的创业环境虽然充满挑战，但也充满机会。他为Crossworks的办公室设置了四层电力保障，并安装了三套无线网络设施，以确保工作的稳定性。此外，他还组织了各种企业活动，如篮球赛、足球赛等，增强员工之间的交流。他说：“连年战乱和动荡的时局，让缅甸的人才外流非常严重，我愿意看到缅甸的年轻人在自己的国家也能找到合适的工作，安居乐业。”

为缅甸难民筹集医疗善款

今年4月28日至5月11日，苏汉完成了一次特别的筹款活动——从新加坡骑行2000公里至泰国曼谷，为缅泰边境湄索县的“Mae Tao”诊所目标筹款10万元。这家诊所为流离失所的难民提供免费的医疗服务。他通过社交媒体直播他的骑行过程，并售卖纪念品，最终筹集了近6万元，用于购买医疗物资和保险。

苏汉在缅甸设立Crossworks为本地企业解决人力问题，也跨国骑行2000公里为难民筹款。（受访者提供）

相信年轻人都有创业的理想，但苦于没有好的点子。为何苏汉能够年纪轻轻就已经创办三家公司？

“其实我每次创业，是为了解决自己面临的实际问题。比如自己有太多闲置的器材，就想到了共享租赁的模式。觉得自己缺乏管理公司的知识和经验，我就去找有经验的创业者们访谈请教。而之后在缅甸创办Crossworks，起初也是为了解决我自己的人力问题。”苏汉说：“最重要的是，不要为了创业而创业，那样反而更容易失败。”