35个灵魂拷问 人生很短做些有用的事（之七）

20世纪初诞生的MBTI人格测试在21世纪大行其道。人格测试在于了解行为与想法,但审美的生活需有直捣灵魂的问卷。拥有三家企业的29岁苏汉,回答了35道在19世纪盛行一时的普鲁斯特问卷,告诉我们他最钦佩谁,最快乐的时光,最大的恐惧等。

答卷人:苏汉

年龄:29

职业:视频编导、创业者

学校:义安理工学院

国籍:新加坡

29岁的本地小伙苏汉创办跨国企业,也为缅甸难民骑行筹款,与用于购买医疗物资和保险。(特约沈康雄摄)

普鲁斯特问卷Q&A:

1. 你对完美幸福的理解是什么?

有爱充满的地方。

2. 你最大的恐惧是什么?

无聊/重复。

3. 你最痛恨自己的哪一个特点?

过于任务导向,而不是以人为本。

4. 你最痛恨他人的哪一个特点?

冷漠/无动于衷(inaction)。

5. 你最钦佩的在世人物是谁?

所有为我们提供食物的农民。

6. 你最大的奢侈是什么?

相机。

7. 你目前的心境如何?

感恩。

8. 你认为最被高估的美德是什么?

勤奋。

9. 你在什么情况下会撒谎?

关于时间表/进度的自我欺骗(比如设定不切实际或过于雄心勃勃的目标)。

10. 你最不喜欢自己外表的哪一点?

僵硬(my inflexibility)。

11. 你最鄙视的在世人物是谁?

从缺。

12. 你最喜欢男人的什么品质?

无私。

13. 你最喜欢女人的什么品质?

无私。

14. 你最常使用的词语或短语是什么?

或许(perhaps)。

15. 什么或谁是你一生中的挚爱?

上帝,多次用祂的恩典拯救了我。

16. 你什么时候、在哪里最快乐?

在缅甸北部的钦敦江(Chindwin River)上航行时,看着满天的星星。

17. 你最希望拥有哪种才能?

我已经拥有的那些。

18. 如果你能改变自己的一件事,那会是什么?

有完美的视力!

19. 你认为你最大的成就是什么?

相信上帝而非荣誉和证书,看到祂在看似没有路或看似人类不可能的情况下多次开辟出路。

20. 如果你死后能以某人或某物的身份重生,那会是什么?

我自己!

21. 你最想住在哪里?

地球。

22. 你最珍惜的财产是什么?

笔记本电脑。

23. 你认为最深的痛苦是什么?

绝望。

24. 你最喜欢的职业是什么?

农民。

25. 你最显著的特点是什么?

在缅甸穿着隆基(longyi,传统男性服装)。

26. 你最重视朋友的什么品质?

忠诚和诚实。

27. 你最喜欢的作家是谁?

托尔金(John Ronald Reuel Tolkien)。

28. 你最喜欢的虚构人物是谁?

功夫熊猫。

29. 你最认同的历史人物是谁?

史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)。

30. 你现实生活中的英雄是谁?

我的父母。

31. 你最喜欢的名字是什么?

Aloysius、Desmond、Leon、Keith和Jerel。

32. 你最不喜欢什么?

无聊。

33. 你最大的遗憾是什么?

在成长过程中太过自我中心。

34. 你希望怎样死去?

平静且无痛,如果可能的话。

35. 你的座右铭是什么?

Do something useful- only one life to live soon it will past but only what’s done for Christ will last(做一些有用的事——一生很快就会过去,但唯有为基督所做的事才会永存)。

