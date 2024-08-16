【取火】姜笑禾：贫瘠之地

曾经我们的时间被彼此填满，此时我的心中却只有一块贫瘠之地。曾经他们种下的种子已经枯萎，只有空虚的野草在生长，疯狂地暴烈地生长。

从前我常常和我的朋友们在放学后一起去搭巴士，下午的阳光总是很灿烂，于是我们一边流着汗，一边并肩着行走。搭上巴士去附近的商场闲逛几圈再回家。

如今，三五成群的我们开始慢慢地被时间“分解”，离开的离开，淡漠的淡漠，仅仅只剩两个人了。

可是我还是常去那个商场，可能是逛过太多遍了吧。我觉得商场的每一个店铺，每一条走道，都有着我们曾经的时光碎片。我一遍一遍地尝试拼凑起来，使其看起来完好无缺，却突然意识到，故人已不在，我们的故事再也没办法重演了。

我想我应该庆幸，他们曾经在我的青春里扮演了很多很重要的角色，他们至少在那段时间里，让我快乐让我感到幸福，但更多的是遗憾。人都是贪心的，当然也包括我。一旦享受过这么快乐的时光，再让我切回平淡的，没有波澜的生活，让我觉得实在难以接受。

曾经我们的时间被彼此填满，此时我的心中却只有一块贫瘠之地。曾经他们种下的种子已经枯萎，只有空虚的野草在生长，疯狂地暴烈地生长。

我看过一些关于友情和爱情的书，许许多多都是在说孤独的力量：我们要学会享受孤独，因为最后我们总会发现，路是须要一个人走的。 我并不反对这些观点，因为在大部分情况下，这个理论是成立的。但是人类并不是靠着绝对的理智，和顶着空壳的理论生活。我可以用这些理论给我的心灵一些慰藉，但是我决然不可能否认我们曾经的快乐和充盈，以及现在的空虚和贫乏。

我要永远纪念我们曾经的时光，当然也要珍惜自己，开始尝试接纳孤独，接纳离别。

但是我分明看到，曾经我们走过的路，流下的汗，曾经由快乐和幸福构成的花田，已经开始枯萎。我不得不一一挖掘出来，然后重新种植新的花。可是这谈何容易，曾经我花了大把时间了解了花的脾性，花喜欢的环境，所以花盛开、灿烂。现在却要我重新了解，重新构筑一个新的“群体”，这又如何和从前的相比呢？在这个过程中，我又要那么辛苦地去了解去付出，有时候还会四处碰壁。我现在已经不想应付这些了。

今早我又踏入那个商场，一切如旧，商铺依然欣欣向荣，餐馆冒出的水汽和烟雾都和以前差不多。可是我分明感觉到这一切都不一样了。那个曾经在我心中生气蓬勃的地方，现在已经是一块死去的贫瘠之地了。

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