【留学博客】王璐琼：嗨，新加坡

走遍许多地方，我会格外想念那座赤道小岛的炙热阳光，和散落在组屋林立间的绿荫。出国交换让我书写了一场梦，也让我站在更远的地方回望那片岛屿。

17年前的夏日，我躺在地板凉席上。钢琴古典音乐的旋律从一座小岛飘洋过海，来到我的身旁。音符和空气中的闷热交织在一起，令我昏昏欲睡。那时，新加坡对我来说还是个陌生的词汇，只知道父亲在那头，我在这头。音符伴随我入眠前，我总会幻想着新加坡的模样。后来，我和母亲去了新加坡，从此开启了新的乐章。

离开故土后，童年场景似乎挥之不去。记忆总是在暗夜里大张旗鼓地蔓延，带着对故乡的念念不忘。闭上眼，能再次看到明亮宽敞的房间，还有被玩具填满的角落。日子通常会被菜市场的一口豆浆和小馒头唤醒，细碎的步伐跟在母亲身旁，抚摸着周围的袅袅白烟。夕阳西下时，我们便随着余晖向广场走去。甘甜的橘子味在心中散开，手中握着的喜之郎果冻仿佛取之不尽。仰起头，钻过模糊的大人身影，太阳恍若一直悬挂天边。

随着在新加坡的年岁逐渐积累，少数存留的记忆也开始残缺。趁着这次交换，在课堂和书籍的空隙中，我踏足了中国的多个角落——西安、宁夏、内蒙古、天津、云南等。我迫切地想要创造一些新的回忆，像是为了弥补夜里对中国的憧憬。在机场车站的往返间，我不知不觉地延续了曾经的故事。

西安古城墙的青石砖，引领我走向历史的深处。整齐排列的兵马俑，告诉我那些古老的传奇。天津老街展示了传统与现代的碰撞，骆驼带我穿过了内蒙古的沙丘。大理洱海的鸟儿与天际相依，丽江古城的烟火与灯光成行。云朵在香格里拉的高地上低语，赠我一片触手可及的诗意。云南的风时而捉弄地扑向我，钻进衣袖带来阵阵清凉。某个黄昏之时，我爬上银川的览山公园，在一座半弧形建筑前的台阶坐下，等待天色变暗。当晚霞洒落在米黄色的古罗马柱上，一回头仿佛置身于罗马斗兽场。

这段扛着背包走在旅途中的日子特别充实。我的影子悠长，每条小径它都想前往。但在星空微凉时，白天所见的风景会在光晕里倒退，高耸挺拔的椰树和熟悉的乡音从中浮现。我发现，只有在离开一个地方后，我才真正体会到它对自己的意义。走遍许多地方，我会格外想念那座赤道小岛的炙热阳光，和散落在组屋林立间的绿荫。出国交换让我书写了一场梦，也让我站在更远的地方回望那片岛屿。

学期结束后，收拾完行李，宿舍回到了五个月前的模样，仿佛一切都不曾发生。从最后一个目的地昆明出发，穿越层层云海，经历明暗交替。仅仅四五个小时，我便重返那片热带雨林。父亲也早已在樟宜机场等候。半年不见，我与父亲之间的距离似近似远，话语依旧不多。于是我故作疲倦模样，将背包和行李一并递给父亲。父亲接过，笑意盈盈。

自动扶梯上的人们站到了左边，德士司机的位置回到了右侧。一辆绿色的巴士在与北京相反的道路上驶过。从车窗外望去，组屋上挂满了新加坡国旗，整齐划一。国庆节的三角旗帜从路灯延展至顶层，绵延不绝。那一刻，我觉得我回到了家。