10月上旬，挪威的雪刚开始落下，斯托斯坦恩山（Mount Storsteinen）却已是饱经风霜的样子。

我平时并不锻炼，独自旅行也是第一次。做计划时，只因对挪威的向往已经持续了数年，便也毅然决然选择前往这里。攀登雪山更是突发奇想，甚至我是在昨天买明信片时，才知晓这座山的存在。放在几天前我自己都不会相信，这个细胳膊弱腿的人要爬雪山吗？祝她好运吧。

事实上这也并非一场旅行，而更像是一场逃离。看着陷入苍茫大雪中的靴子，眼前洁白的地面与几天前公司的暗灰色地毯重叠。日复一日两点一线的生活，使困乏在心中生根发芽，疲倦像是丧礼上的黑色头纱，遮盖在视网膜上为世界平添了许多噪点。

我在晚高峰的人流中挣扎着搭上巴士，车窗外的街景呼啸而过。我看着暗下的夜晚，心中发出感叹“又要怎么撑过明天呢？”

这个念头的出现令人始料未及，我呆坐在皮质车座上，觉得喉咙堵得发紧。如果早上睁开眼睛，脑中只有着疲倦盘旋，而全无对新的一天正要开启的期许，那么是有什么不太对劲了吧。于是我第一次如此迅速、直截了当地做出了决定。我要策划一场逃离，一场找回某些被掩藏的宝藏的寻旅。

然后我站在了这里，在被皑皑白雪笼罩的高山之上，在寂静无声的山脊之上，在湛蓝天空之下，仰望着巍峨耸立的山峰。

层层的白雪堆叠在一起，覆盖了山体的大部分面积，独留下少许深褐色的山体裸露着。透亮的冰川倒映着蓝天，积雪向斜上方生长着，衬得小片的冰面仿佛长成了雪山的眼睛。崎岖不平的山脉如同皱纹般攀附在上，叫人好奇，天神是否也会俯下身来抚摸那一道道沟壑，如盲童般一寸寸感受它。

这座雪山究竟在这里矗立了多少个世纪呢？竟叫这庞然大物都生出这白发苍苍的外衣来。

攀爬至山顶，开阔的景象在眼前逐一铺排开来。人总是很奇怪的，费尽心力抵达高处后，又总向下望着。

山下的红砖瓦房失了真，棚顶落着雪，偶有几盏路灯还驻守在街道。这里的夜晚格外静谧，只有房屋外暖黄的灯光还喧嚣着。

山顶的冷风呼啸着将围巾松散系着的结松开，墨蓝的天空将冰面打磨得没有一丝光线，只偶尔能勾勒出我模糊的轮廓。雪下得更大了，鹅毛细雪擦着我的头发滑落，我鬼使神差地伸出手，便有一片雪乖顺地落在我的掌心。未来得及将它看清，也尚未为它传递温暖，它就在掌心中央消失不见，似乎化作掌纹隐匿其中。望着远方的寂寥，近山的冷清，我心底似是升起莫大的悲凉。

在这辽阔天际之间，我是否就像手上的那一小片雪花呢？

我不禁潸然泪下了。这情感不应出自于我，而更像是慷慨好客的雪山的赠礼。在我踏足湿软的雪地之时，在雪花融化于针织帽上时，它便将自己雪脉的一部分附着在我身上。

只是如此渺小的我，怎么能够承接广袤雪山的哪怕一滴泪呢？

泪水一片片落在地上，在雪地表面砸出微不可查的凹陷，汇聚成一小道裂缝。我蹲下身，手套隔绝了冰冷，山体坚硬的触感便更为显著。或许这是我唯一能回赠它的，一场微观暴风雪。

失温的感觉并不好受，即使下山在暖气房中坐了一段时间，嘴唇仍止不住地打颤。透过起了雾的玻璃，能隐约窥见那几座山的身影，我坐在那里，久久无法回神，或许我在那山顶上遗落下了什么。

雪山定格成照片，我坐在工位上，望着那张明信片发呆，伸出手把那张印有斯托斯坦恩山的明信片翻开。背面的钢笔墨迹被水痕晕开，是我之前从雪山上偷渡的雪花不慎融化了。看着那张小小的卡纸，嘴角的肌肉不受控制地上扬，牵动起鬓角的发丝，我想，雪山上的风又一次吹过了。

我将明信片放回原位，上面映着一句话：“祝你热烈，祝你昂扬，祝你有出走的底气和回归的勇气。”