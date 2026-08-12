猪，仿佛是一个贯穿了我这18年以来的意象。

从第一次知道生肖这回事以及自己属猪，到小学时读《笑猫日记》里《一头灵魂出窍的猪》。之后，又听说了“快乐的猪”与“痛苦的人”的对比，再到王小波《一只特立独行的猪》，以及现在。

猪，对我来说莫名地有些特殊意义。

小时候，对猪的观感有过多次转变。一开始会觉得猪蠢蠢的。或许是因为生肖的关系，倒也觉得可爱。后来从某处看到猪其实是很聪明的动物，又对猪有了不同的看法。不变的，是和猪的一种莫名联系，也许只是因为生肖。

作为“字食族”专栏的最后一篇，这篇的主题早在《鼠》之前就已经定好，我想写我自己。

也曾想过以十二生肖串联起12篇，并在最后一篇形成闭环。可12篇写至一半，却发现自己笔力不足以支撑这样的写法。但，未尝不能由“我”这个共同点，串联起这12篇。

写下这行字的当儿，我依稀记得写过什么，但我还没有再次读过前面写的12篇。

然后我读了。

看着去年写下的文字，最开始加入“字食族”的目的就是学习创作，以及结识朋友。我想，确实达到了啊。我觉得尤其有意思的，是某一刻忽然意识到，曾经在《联合早报》上看到的作品与名字，现在的我已经在现实中认识他们了。甚至，自己的作品也已然在早报网发布。

看着这一年来的作品，看到了不同的尝试，也看到了类似的风格。看到了尝试写作中的不成熟，看到了或许是不想写的时候硬写出来的无趣。或许，也看到了些许成长。

这一篇篇的作品，有意无意透露出的主题，也让我看到了当时某一刻的自己。我想，我的文字会是我当下的缩影，无论我是否意识到这点。

写了这十几篇作品，每每写完后总不敢回看。或者说，不敢去读发布在早报《青春+》的文章。总会觉得不够好，而感到一种羞涩。几周前有人和我说，要为自己的作品感到自豪。诚然，我为何不能为此自豪。为了我的坚持，也为了我的成长。

这才是真正的毕业感言啊。我在前一篇里说，看了历代“字食族”的毕业感言，“我觉得有些可惜，没能像他们一样，对‘字食族’有多深的感情。”

可我确实收获了很多很多。一个体验营与“字食族”聚会，便让我得到了不小的归属感。我觉得很神奇，那是一种出乎我意料的舒适。是因为同样热爱写作？也可能是文字的力量，又或许就只是因为人都很好。

这或许是我在“字食族”的终点，但对人生而言显然只是一个逗号。

从阅读与写作中，我发现好像很多人都很喜欢隐喻。其实几年前就有这种感觉。希望别人理解自己，又不希望别人能这么简单地理解自己。所以很多时候，也都只有自己能够理解自己，自己寻找的最佳读者也正是自己。

我想写猪，就只是因为自己属猪，而且我觉得猪很可爱啊。当然可以写得恐怖，可以写成寓言，但不怎么想写。

反正创作最后都是回归到自己，就好像要是我在这里放飞自我，未来的我读到这里兴许也会会心一笑？那就够了。

对我来说，写作本身的意义，在于我想写。因为我想写，所以它才有意义。也就是我会思考自己要不要继续发表的原因。毕竟自己看和发布在早报网，写作时下意识地还是会有些区别。当然我现在写的这些，发布与否对我来说已经没什么区别了，只是想到因此拿到稿费还是会莫名有些愧疚。

但我好像不是很在乎，反正要是真不能写，编辑也会指出。

写作对我来说，是由内而外的。能写些影响很多人的东西自然最好，毕竟也做过要像鲁迅那样的梦。但若以写作纯粹作为自我剖析与记录，而在其他方面做出贡献，也不失为一种可能。

看着这一年的路程还是会有些感慨，一时不知该如何说，就把这一年当作18岁的生日礼物。之后，或许还会投稿，也或许不会。可能成为文字工作者，也可能做点其他什么的。但，我还是会写。我相信我会写，我也期待未来不断看到自己写得越来越多。看到文档字数多起来，偶尔也会感到一股成就感啊。

于是，下次再见，或再也不见。

回到猪，如果一定要在痛苦的人与快乐的猪中选，那我选择一个快乐的人，嘻嘻。